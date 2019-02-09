追尋夢想最後回歸原點的心靈之旅　繪本《鯨魚芭芭離家記》

▲繪本《鯨魚芭芭離家記》宛如一趟心靈之旅，大人看了很有感。（圖／幼獅文化提供，下同）

文／林芳萍（兒童文學工作者）

芭芭是一隻住在遠洋深海裡的小藍鯨。她住的地方四周環繞著美麗的珊瑚和海葵，早上跟千歲龜爺爺下棋，中午打掃庭院的海草，黃昏時就和信天翁一邊欣賞落日，一邊聽他們分享陸地上獵奇有趣的新鮮事兒。日子過得安定規律。但是生活如果一直這樣過下去，就沒有故事了！

芭芭決定追隨自己的夢想，離開大海，到遙遠而陌生的陸地去尋找一個理想中的家。故事開始，隨著追尋的過程，一路充滿了跌宕起伏。

她去過了熱鬧的市集，秋收季節的農田，充滿孩子歡笑聲的公園，有動物小鳥作伴的森林……這些地方，白天是看似很適合定居的生活環境，但傍晚來臨時，熱鬧的人潮和歡笑聲漸漸散去，孤獨感隨著黑夜籠罩而下，只剩芭芭自己一個孤單寂寥的被遺落在無盡的漆黑裡。

這不是黑夜的錯，也不是那些地方不好。是因為芭芭沒辦法在那些地方和那些人之間，找到歸屬感，無家可回。所以她只能選擇不斷的離開，繼續往前尋尋覓覓……

直到一個夜晚，她在寂靜的黑森林裡，望著遠處幾許星光，終於聽見自己心底的聲音：她想念那片藍色海洋，想念那在她耳邊一遍遍說著悄悄話的海浪，想念慈祥的千歲龜爺爺和友善的信天翁，想念那個熱鬧溫暖的海洋大家庭！她想回家了！

儘管回家的路程並不如想像中順利。她的身體因為太龐大，卡在樹林裡無法動彈。但是思念的淚水，讓她消瘦，也引導她一路游回了大海的家，回到那個有美麗的珊瑚和海葵圍繞的家。每天早上她又可以跟千歲龜爺爺下棋，中午打掃庭院的海草，黃昏時候跟信天翁一起欣賞落日。說不定，以後換她來跟信天翁說說她在陸地上所見所聞的新鮮事兒呢。

繞了這麼一大圈，芭芭又回到自己熟悉的大海，過著規律平常的生活。故事看似回到了原點。但對於芭芭來說，這是一趟必要的心靈之旅。只有經過這趟遠離家園的探索旅程，才能真正體會「家」的意義。家，不只是一個住所。家，是心安住的所在。離家出走，再走回家。儘管在家的日子，依然平凡規律，卻更能懂得珍惜歲月的靜好。歡迎回家！芭芭。

書名：《鯨魚芭芭離家記》

作者：宣樂軒

譯者：林芳萍

出版社：幼獅文化

出版日期：2018年12月1日

【作者簡介】宣樂軒（Xuan Loc Xuan）

出生於越南，在胡志明美術大學學習。這所著名的首府大學，訓練了許多非常優秀的插圖畫家。作品風格為清新的水彩風格，無論是人物、動物、食物都刻畫得溫和細膩，有療癒效果。