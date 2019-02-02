一年就等這一檔！過年促購電視冷氣狂降價　想買家電趁這波

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▲▼家電懶人包 。（圖／品牌提供）。

▲過年家電汰舊換新的旺季。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導。

過年是家電汰換的旺季，家電品牌為了讓消費者能在歲末年終除舊佈新，為居家打造新氣象，皆推出好康優惠活動，尤其又以大家電最具銷售力道，許多消費者都覺得「辛苦一年了要對自己好一點」、「年終獎金提升居家品質，給家人過更舒適的生活」。不過萬物齊漲的年代，消費者也越來越懂得精打細算，「把錢花在刀口上才能買得更多」，因此大家都會等「過年家電最大檔期」再搶進，仔細比價後逐一實現願望清單。

4K當道！過年圍爐必備追劇「大」神器

例如奇美推出「奇美大4K 好禮無比」以及「開學神器 奇美1+1」活動，即日起至2月17日止，凡購買深受消費者喜愛的大4K液晶顯示器以及液晶螢幕，並上活動網站登錄指定資料，即可獲得32型液晶、手持直立兩用式吸塵器、空氣清淨機或LED時尚檯燈等多項好禮。

換季裝冷氣，好禮5選1超優惠

而先前展現革新科技，擁有CSPF 1級高效節能的奇美變頻空調也祭出「變頻冷暖空調 好禮5選1」活動，自2月1日起至5月31日止，於活動期間內購買奇美變頻冷暖空調，即可享有DC直流風扇、遠紅外線不鏽鋼烤箱、膳魔師鍋具組、空氣清淨機、三合一鬆餅機等多樣好禮回饋。更多訊息請參考CHIMEI品牌網站：http://electronics.chimei.com.tw/

家電懶人包 。（圖／品牌提供）

Fender全新無線藍牙音箱Fender Monterey Tweed， 美式復古味爆棚！

起源1946年，來自美國締造無數搖滾傳奇的經典樂器品牌Fender，不僅是第一個推出商業化實心電吉他、及世界第一把電貝斯的品牌，配合樂器使用的音箱亦有無法撼動的經典地位。2018年正式在台推出品牌旗下生活視聽產品，包含：無線藍牙音箱桌上型「Fender Monterey」、攜帶型「Fender Newport」，以及隨身專業藍牙無線耳機PureSonic™系列，因其完美復刻Fender專業音箱及高品質音樂體驗造成口碑話題不斷。

今年度Fender再次向經典致敬，於2019年01月15日推出全新無線藍牙音箱Fender Monterey Tweed，將品牌史上極具代表性的吉他擴大機1959年 Fender Tweed金黃斜格紋Bassman電吉他音箱復刻呈現，為Fender Monterey Tweed披上最經典的外衣。與此同時，詢問度破表的人氣商品Fender Newport達科塔紅、Fender Newport音速藍終於正式抵台！Fender Newport不僅承襲品牌一貫細膩且清脆的音質，也採用Fender製造電吉他時專用的經典雙色，無論是狂野的達科塔紅或冷冽的音速藍，都是搖迷們值得收藏的美式復古好物。更多資訊可至Fender國際官方網站：https://shop.fender.com/en/intl/start

家電懶人包 。（圖／品牌提供）

▲全新「Fender Monterey Tweed」無線藍牙喇叭配備金黃色布網及焦糖色牛皮把手，機身頂端的音量、高低音操控鍵及 LED 燈號。

家電懶人包 。（圖／品牌提供）

▲「Fender Newport」機身僅1.5公斤、總輸出30瓦的The Newport 藍牙喇叭，搭載1個高音單體與2個低音單體，體積更為靈活輕巧。

來點音樂吧！用旋律傳遞幸福延續歡樂！

農曆年總是帶來無法取代的歡樂，團聚拜年、祝福送禮、出遊度假，或者一起聚在家把想追的劇或影片以跑馬拉松的精神達標。在歡樂年假裡，怎樣任性或隨興都可以。全新的一年，喔…對了！而且情人節也快到了，聽見幸福的好聲音？Bose 各款音樂禮可以讓無法取代的歡樂延續到每一年。

SoundWear Companion 揚聲器是一款Bose新科技產品，頸掛式的隨身揚聲器是不愛戴耳機以及怕藍牙喇叭吵到旁人的最佳選擇，當播放音樂時，自己可以聽到寬廣的立體聲，而旁邊的人只能聽到隱約的音樂，不影響彼此談話，也可接聽來電，無論聊多久，因為手耳自由無論在家做菜、看小孩、出外蹓狗…都很方便。情人節倒數剩下一個月，還沒想到要為心愛的他準備什麼禮物，不妨選擇Bose耳機一起聆聽最美的聲音，此外，Bose祭出優惠購買兩件滿26,000元折抵2,000元，想入手的你快抓緊機會。

家電懶人包 。（圖／品牌提供）

▲立體聲隨身聽 到那裡都有好音樂

SoundLink Revolve+藍牙揚聲器，16小時的續航力，加上360度全方向的設計，讓每個角度聽見音樂的人，聲音都相當一致且出色，耐刮防撞防潑水，所以帶出門不需要戰戰兢兢的，能隨時隨地為你帶來最澎湃的聲音，擁有兩台，加上三角架，還可當成左右立體聲音響，讓你的新年派對無論室內或室外都無可匹敵。

家電懶人包 。（圖／品牌提供）

▲聽音樂新潮流 360度藍牙喇叭

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關鍵字：bose,奇美,Fender

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