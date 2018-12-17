首本反毒教育繪本　家長陪閱讀府城齊拒毒　

▲台南市教育局於新南國小辦理反毒教育繪本「府城拒毒戰」新書發表會。（圖／市府提供）

記者林悅／台南報導

台南市教育局在台南市新南國小辦理反毒教育繪本「府城拒毒戰」新書發表會，由教育局副局長陳献明與衛生局、社會局、民政局、警察局等局處代表，及學生校外生活輔導委員會與台南地檢署代表，共同發表第1本連結在地特色的反毒繪本，同時宣示向毒品宣戰的決心。

教育局表示「府城拒毒戰」是首度以反毒主題結合在地特色的繪本創作。繪本故事由山上國中劉育志主任發想，繪本內頁圖畫則是月津國小姜培仁老師、徐浩誠老師指導，六年美班12位學生歷時半年辛苦創作完成繪圖，製作期間遭逢豪雨水災致圖稿損壞，歷經幾番波折終於完成。

此外，月津國小楊淑敏校長統籌承辦反毒繪本學校教師及家長志工講師培訓工作，邀請國教輔導團結合反毒繪本設計國中、小學教學示例，協助培訓全市教師及家長志工種子講師800名，籌組家長志工反毒故事宣講團，將為台南市帶來強大家長反毒生力軍。

此一反毒繪本強調在地連結性，故事中介紹台南在地文史活動、傳統廟宇、藉由可愛動物演繹市府相關局處所扮演之反毒角色任務，呈現毒品危害、毒品辨識等實用資訊，以拒毒8招教導學生自我保護。並搭配繪本製作桌遊，讓學生從遊戲中學習反毒概念及拒毒技巧。除發行實體繪本外，另發行線上電子書，方便老師及家長下載運用。民眾亦可以透過下面網址及QR Code下載。

教育局表示親子共讀繪本，除了增進親子關係更把反毒變成是一連串生活互動、在地文化傳承、趣味遊戲學習的動態序列，打造家庭－學校－社區完善毒品防制網。若民眾有任何毒品危害相關疑問，歡迎來電詢問，２４小時免費戒毒成功專線０８００－７７０－８８５（請請您，幫幫我）。