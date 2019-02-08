　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
親子

心理師：情緒沒有標準答案　快樂可透過親子互動學習

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼心理師：情緒沒有標準答案　快樂可透過親子互動學習。（圖／幼獅文化提供）

▲大人總認為情緒會隨著孩子長大自然會懂。尷尬的是，有時連大人自己都摸不著頭緒。（圖／幼獅文化提供，下同）

文／王意中（王意中心理治療所所長／臨床心理師）

那情緒這件事，是件很自然的事，隨時隨地都在發生。但在親子之間，師生互動，情緒教育卻很容易被忽略。大人們總是認為情緒會隨著孩子長大自然而然就會懂了。然而，尷尬的是，有時連大人自己都摸不著頭緒，到底怎麼了，為什麼總是不快樂？我們期待快樂出現，但它卻消失無蹤，躲藏了起來。沒有快樂的日子，不知不覺中，低落、悲傷、
難過、不安、沮喪、焦慮、無聊等負面情緒卻偷偷的溜了進來，卡在心頭上。心情，變得很不美麗。

▲▼心理師：情緒沒有標準答案　快樂可透過親子互動學習。（圖／幼獅文化提供）

快樂看似無所不在，但並非每一個人都可以敏銳覺察，順利接收。特別是，當我們缺乏檢視內在情緒的經驗，忽略了自己與生活周遭事物之間的關係，這時美好的情緒狀態就不容易出現。快樂是什麼？快樂在哪裡？如何感受快樂的存在？如何召喚快樂出來？

閱讀《快樂是一隻飛鳥》這本書，讓我們發現，原來快樂一直都在身旁，存在於看似微不足道的細節裡，等待自己去探索，去細膩感受。非常喜歡書中，將抽象的情緒概念，透過不同的角色，具體生動的描述，讓彼此找到自己與周遭人事物的關係、意義和連結。同時，也讓孩子從中了解，獲得快樂的方式，沒有一套標準答案。但卻有屬於自己，獨特感受快樂的方法。這也讓我們學習尊重每一個人，對於情緒的差異感受。

▲▼心理師：情緒沒有標準答案　快樂可透過親子互動學習。（圖／幼獅文化提供）

《快樂是一隻飛鳥》以孩子較容易理解的快樂情緒作為範例，和孩子腦力激盪，廣泛蒐集各種快樂情緒的製造模式。我常常建議，大人多多自我表露當下的想法與情緒，主動與孩子分享，哪些事物容易讓自己帶來這些美好的情緒狀態。有了分享，有了示範，孩子尋找快樂就容易多了。無論是調整自己的想法，或讓自己有所作為，好讓自己感受快樂的存在。

當如此的思考方式慢慢在孩子的腦中形成，就有了對話的經驗值。這時，我們可以依此類推，和孩子一起來討論其他的情緒感受。例如悲傷是什麼？不安是什麼？孤單是什麼？焦慮是什麼？嫉妒是什麼？難過是什麼？平靜是什麼？雀躍是什麼？從《快樂是一隻飛鳥》出發，讓孩子的情緒世界，因為閱讀而更加多彩繽紛。

▲▼心理師：情緒沒有標準答案　快樂可透過親子互動學習。（圖／幼獅文化提供）

快樂是一隻飛鳥（Das Glück ist ein Vogel）
圖文著者：蕾歐諾拉‧萊特（Leonora Leitl）
譯者：李紫蓉
出版：幼獅文化

ET快訊
快訊／嘉義發生規模4.7地震　網友嚇壞
快訊／華航機師凌晨宣布罷工　2/8早上6點桃機松機全受影響

關鍵字：幼獅文化,快樂是一隻鳥

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒

心理師：情緒沒有標準答案　快樂可透過親子互動學習

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

路上捕獲重機女騎士！長腿逆天　「小短裙快被吹翻」本尊正到哭

心理師：情緒沒有標準答案　快樂可透過親子互動學習

華航機師凌晨突襲！宣布「6:00啟動罷工」　網友崩潰狂洗版

7年級生感嘆「年味越來越淡」　網分析：物質豐富了長輩凋零了

Warby Parker專賣平價眼鏡打破壟斷　融合科技創新年銷售破61億

180帥哥工程師狂言「女友要D↑」！女同事們秒拉黑　網竟戰翻

湖人得不到戴維斯？　沃神爆料：雙方談判「休眠狀態」

快訊／凌晨一大晃！嘉義規模4.9地震　網友嚇醒「超大的」

「泡麵王」竟奪下全店熱銷冠軍！量販2018前5名排行榜出爐

「周杰倫家族也愛來！」　橘之鄉從團客休息站　變身網紅打卡熱點

心理師：情緒沒有標準答案　快樂可透過親子互動學習

大陸買中藥帶回台　藥材不得超過12種、每種至多1公斤

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

親子熱門新聞

情緒沒有標準答案　快樂需要學習

被說不是家人　媳婦搭郵輪報復

寶寶睡覺愛舉小手投降　原因超萌..

婆婆嫌粽子難吃　她：您媽媽包的

寶寶為何愛盯著媽媽看？原因真萌

小姑出嫁變客人　媳怒：我成傭人

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

2歲女童來初經　竟是塑化劑造成

腳腫得像麵龜！5招消除孕期水腫

被婆婆罵到憂鬱自殘　老公求別理

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

禽流感來！美乃滋、半熟蛋…別吃

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

剖腹產寶寶愛哭鬧？原因讓人意想..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

《2019星座X生肖X血型》運勢排行

即／大樂透頭獎上看1.4億！開獎號碼出爐

餵奶到一半！外婆當眾掀她哺乳巾

2019最慘愛情運「星座X血型X生肖」Top5

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面