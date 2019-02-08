心理師：情緒沒有標準答案　快樂可透過親子互動學習

▲大人總認為情緒會隨著孩子長大自然會懂。尷尬的是，有時連大人自己都摸不著頭緒。（圖／幼獅文化提供，下同）

文／王意中（王意中心理治療所所長／臨床心理師）

那情緒這件事，是件很自然的事，隨時隨地都在發生。但在親子之間，師生互動，情緒教育卻很容易被忽略。大人們總是認為情緒會隨著孩子長大自然而然就會懂了。然而，尷尬的是，有時連大人自己都摸不著頭緒，到底怎麼了，為什麼總是不快樂？我們期待快樂出現，但它卻消失無蹤，躲藏了起來。沒有快樂的日子，不知不覺中，低落、悲傷、

難過、不安、沮喪、焦慮、無聊等負面情緒卻偷偷的溜了進來，卡在心頭上。心情，變得很不美麗。

快樂看似無所不在，但並非每一個人都可以敏銳覺察，順利接收。特別是，當我們缺乏檢視內在情緒的經驗，忽略了自己與生活周遭事物之間的關係，這時美好的情緒狀態就不容易出現。快樂是什麼？快樂在哪裡？如何感受快樂的存在？如何召喚快樂出來？

閱讀《快樂是一隻飛鳥》這本書，讓我們發現，原來快樂一直都在身旁，存在於看似微不足道的細節裡，等待自己去探索，去細膩感受。非常喜歡書中，將抽象的情緒概念，透過不同的角色，具體生動的描述，讓彼此找到自己與周遭人事物的關係、意義和連結。同時，也讓孩子從中了解，獲得快樂的方式，沒有一套標準答案。但卻有屬於自己，獨特感受快樂的方法。這也讓我們學習尊重每一個人，對於情緒的差異感受。

《快樂是一隻飛鳥》以孩子較容易理解的快樂情緒作為範例，和孩子腦力激盪，廣泛蒐集各種快樂情緒的製造模式。我常常建議，大人多多自我表露當下的想法與情緒，主動與孩子分享，哪些事物容易讓自己帶來這些美好的情緒狀態。有了分享，有了示範，孩子尋找快樂就容易多了。無論是調整自己的想法，或讓自己有所作為，好讓自己感受快樂的存在。

當如此的思考方式慢慢在孩子的腦中形成，就有了對話的經驗值。這時，我們可以依此類推，和孩子一起來討論其他的情緒感受。例如悲傷是什麼？不安是什麼？孤單是什麼？焦慮是什麼？嫉妒是什麼？難過是什麼？平靜是什麼？雀躍是什麼？從《快樂是一隻飛鳥》出發，讓孩子的情緒世界，因為閱讀而更加多彩繽紛。

快樂是一隻飛鳥（Das Glück ist ein Vogel）

圖文著者：蕾歐諾拉‧萊特（Leonora Leitl）

譯者：李紫蓉

出版：幼獅文化