別偷懶！所有你偷過的懶　都會變成打臉的巴掌

▲不想把世界讓給你鄙視的人，就別偷懶，殷瑋所有偷過的懶，都會變成打臉的巴掌。（圖／視覺中國，下同）



作者：楊喵喵

摘自：《別把這世界讓給你鄙視的人》

【所有偷過的懶，都會變成打臉的巴掌】

生活常常是這樣，你所失去的，命運會用另一種方式補償。桂花枯萎的時候，菊花便又亮了秋妝。

總有一天你會明白，其實，你所失去的，歲月並不會以另一種方式補償，而得到補償的人，都是在時間裡，用更好的自己去重逢。

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同學的弟弟剛剛大學畢業，找了份工作，然後天天一回家就喊累，說自己為了能把案子做好，已經改了不知多少遍，可是結果總是不行。

其實，我的角度可能和他不太一樣。勞苦就等於功高？我想你可能是誤會了。如果一個小短文你要來來回回修改三十幾次稿，一個簡報檔你要改四十幾遍，這能證明什麼，你很努力、很刻苦？倒也未必吧。

我們來打個比方好了。

你想想看，如果一個人的臉上動了幾十次整容手術會怎麼樣？他原來的樣子還在嗎？估計跟換了顆頭一樣，早就變成另外一個人了吧。

所以同理，改得太多，那也意味著你從一開始就做得不專業、不用心，甚至意味著你資質平庸，意味著你在浪費上司和同事們最為寶貴的時間和精力。

蔡康永曾經寫過：十五歲覺得游泳難，放棄游泳，到十八歲時遇到一個你喜歡的人約你去游泳，你只好說「我不會耶」。十八歲覺得英文難，放棄英文，二十八歲出現一個很棒但要會英文的工作，你只好說「我不會耶」。人生前期越嫌麻煩，越懶得學，後來就越可能錯過讓你動心的人和事，錯過新風景。

真的是這樣。

▲人生前期越嫌麻煩，越懶得學，後來就越可能錯過讓你動心的人和事，錯過新風景。



有的人，一輩子只做兩件事：不服、爭取，所以越來越好；也有的人，一輩子只做兩件事：等待、後悔，所以越混越差。

平時總是愛一口一個「反正以後的日子還多」，然而，當下有些機會你一旦抓不住就永遠都錯過了。來日其實並不方長，那些你以為永遠來得及的事情，就在你一次一次的「沒關係」「等一等」裡，再也回不來了，到了最後，你能做的也許只是一聲嘆息。

其實回頭想想，沒有去過自習教室，沒進過幾次圖書館，沒加過幾次班，沒見過七點以前清晨的樣子，結果當然就是什麼都得不到。就這麼簡單。

所有偷過的懶，都會變成打臉的巴掌。

真正聰明睿智的人，是能夠把時間當朋友，珍惜一點兒，再珍惜一點兒。有一天你會發現，在點點滴滴的生活裡，我們一路上、生命中所碰到的一切美好的事物，真的都是以秒計算的。

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在這個世界上，每個人的想法和要走的路都不會相同，更不會一成不變，而是經常處在不斷的變化和調整當中。到後來，你終於慢慢發現，生活最有魅力的地方，就是它的多面且多變，而你總要允許並且尊重別人有和你不同的選擇，允許別人走和你不同的道路。

其實，最幸福的人生，是你活得是自己，並且乾淨，你在不知不覺當中，真正活成了自己喜歡的模樣，做喜歡的事，愛想愛的人。

這樣，才是最好的自己，最好的生活。

★本文經高寶書版授權，摘自《別把這世界讓給你鄙視的人》。