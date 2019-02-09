男子路邊「撿屍」帶進旅館　還要求女子賠償1.2萬

▲女子醉倒遭陌生男子帶進旅館性侵得逞。（圖／示意圖／記者徐文彬攝）

突發中心／新北報導

一名簡姓男子見一名女子小花（化名）因身體不適、酒醉癱坐在路邊，竟趁對方不知抗拒之情形下，性侵得逞。後來小美感覺下體有異物侵入而驚醒，發覺身處陌生環境且上半身僅剩一件小可愛，為求平安離開旅館，對方還要求賠償手機毀損費及代墊路人清洗費用等1萬2000元。新北地院審理後，認定簡男乘機性交犯行明確，將他判刑4年。

依判決書提到，簡男坦承有見到小花蹲在地上，於是上前關心，並知悉她因不勝酒力導致全身無力，而將她帶往旅館內休息，並有睡在同一張床，但他否認有乘機性交，辯稱「是她同意我帶她去旅館，在旅館房間內，我有躺在她的左手邊休息，她有用牽著我的手的手稍微抓癢一下，除了抱著她之外，我沒有另外碰她或摸她」。

被害女子小花指出，清醒時就是早上9 點多在旅館，當時是躺在床上，只有穿內衣，蓋棉被，他有撫摸下體，「我說我要回家，我不敢說我要提告，因為怕他有激烈的反應，這時他就叫我賠他錢，說我要回家可以，讓我先還他錢，就向我要1萬2000元和手機錢，說手機是我摔壞的，後來就打電話給我男友，我男友立刻過來，他怕我們不拿錢回來，跟我們要身分證， 之後我跟男友就去警局報案」。

法官審酌簡男先前已有妨害性自主紀錄，仍不知自我約束，未能尊重女性身體自主權，利用對方酒醉之際，做出乘機性交行為，且在審理時否認犯行，亦未與對方達成和解，因此量處有期徒刑4年，以資懲儆。