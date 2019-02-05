台南北門路燒烤店全面燃燒！　初判「風管起火」惹禍

▲台南市北區北門路二段1家燒烤店發生火警，整間店面陷入火海，消防局據報出動各式消防車27部及人員近百人前往搶救，火勢歷經1小時左右撲滅，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區北門路二段1家燒烤店，2月5日下午3時13分發生火警，整間店面陷入火海，消防局據報出動各式消防車27部及人員近百人前往搶救，火勢歷經1小時左右撲滅，目前進行殘火處理，幸好火警發生，該店還在營業中，人員25人均疏散離開，無人員傷亡，惟有延燒隔鄰建物2樓。

台南市消防局119勤務中心，於2月5日下午3時13分許據報，位於台南市北門區北門路二段（赤客炭火燒肉餐廳）發生火警，據報現場為磚造平房加蓋的建物，到達現場時已全面燃燒，無人員受傷受困。

消防局馬上調派第6大隊、和緯、公園、南門、中正、特搜、東門、復興、永華、崇善、後甲、安和．、等11個分隊23車63人前往搶救，下午3時18分公園車組到達發現火勢很大，回報需第二梯次支援，消防局馬上增援到各式消防車共27部，人員近百人。

據現場消防人員指出，火場是磚造平房2樓加蓋建物全面燃燒，經布線全力射水搶救，並布水線防護延燒擴大，消防第六大隊長親自到場指揮救火，在清防人員全力搶救下，火勢約在下午4時控制，4時12分左右撲滅火勢，但火勢有延燒到隔鄰建2樓，燃燒面積約550平方公尺。

初步了解，該店起火時有在營業，疑因排煙風管處起火燃燒，火勢一發不可收拾，店內10名員工及15名客人馬上散到店外，未有人員傷亡，目前確實起火原因及財物損失、相關責任由消防局調查處理中。