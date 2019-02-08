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機師突然罷工！一天200班次旅客怎麼辦？　華航半夜緊急公布14點應變Q＆A

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2／8　4：16更新華航8日截至4：13已有26航班取消，所有異動請點此►►►

生活中心／綜合報導

華航爆發勞資爭議，機師工會華航分會8日凌晨0點宣布8日（初四）清晨6點起開始罷工，包括松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班，引起熱議。對此，華航官網凌晨緊急開立「中華航空機師工會罷工說明專區」，列出14點問答及目前做法給受影響的旅客。

華航爆發勞資爭議，但機師工會早在5日就曾進行罷工演練，且有700名會員響應。新上任交通部長林佳龍曾派交通部政務次長王國材幫忙進行協商，但雙方仍未達成共識。

▲▼中華航空,華航,台北市,降落松山機場,飛航,航空業,空中巴士A330-300。（圖／記者季相儒攝）

▲中華航空機師突襲罷工。（圖／記者季相儒攝）

機師工會華航分會8日凌晨0分宣布發起罷工，強調所有訊息以工會發布為準，避免有心人士散布謠言、挑撥離間，並不得私自接受資方給之任何條件或利益，若有類似情況，應立即轉達工會幹部。

目前華航一天約有200班次飛機，華航凌晨2、3點趕緊找因應對策，並在官網緊急開立「中華航空機師工會罷工說明專區」，向受影響的旅客說明做法。

【一般旅客 FAQ】

1.請問何時班機會恢復正常？

本公司將持續努力，盡速恢復班機正常運行，請持續關注本公司官網。

2.我要退票，要如何辦理? 有免扣退票手續費嗎? 我的機票快到期了，該怎麼辦？

(1).持CI/AE之FIT機票旅客免收退票手續費；部份使用過之機票亦可退票, 並免收退票手續費。

(2).針對旅行社開立之機票，本公司已授權旅行社免扣”華航退票手續費”辦理退票。

(3).CI/AE機票可延期２個月，惟他航機票需遵循該航規範。

3.我要如何索取班機取消證明／班機延誤證明？

請至本公司官網罷工說明專區班機取消/延誤證明。

4.因為華航班機取消，我後續的他航機票的航班接不上，請問要如何處理? 他航機票改票手續費，要如何申請賠償？

罷工屬航空公司無法控制之事由，因罷工導致班機取消，以至於轉接他航班機接不上，及他航機票改票手續費等，本公司無法提供賠償。

5.我是持他航本票(內含CI/AE行程)，該如何處理 ?

因「罷工」屬航空公司無法控制之事由 (參考旅客運輸條款第十條10.2.1.1)，請洽各原開票航空公司處理。

6.因為更改行程產生的住宿及交通費用(包含先購買他航機票成行)，是否應該由華航賠償 ? 可透過何管道申訴？

罷工雖造成交通輸運之不便，因"罷工"屬航空公司無法控制之事由 (參考旅客運輸條款第十條10.2.1.1)，不在航空公司責任範圍。

7.華航班機取消,，有任何補償嗎？

罷工雖造成交通輸運之不便，因「罷工」屬航空公司無法控制之事由（參考旅客運輸條款第十條10.2.1.1），不在航空公司責任範圍。

8.我有訂特殊服務 (例如: 預購行李, 青少年通關服務…..)，請問要如何處理？

預購行李等特殊服務產生之退票(EMDA)手續費亦免扣，未來亦可於官網辦理免收手續費之退票。

9.機票原來是商務艙(豪經艙)，更改他航航班後無商務艙(或豪經艙)，要怎麼辦？

請洽本公司各地客服中心或分公司辦理，我們將協助您退還未用之哩程差額或價差。

10.我是持會員酬賓機票, 現在班機取消，要怎麼辦？

請聯繫客服中心或各地分公司，我們將協助您辦理退票、機票延期2個月或轉搭他航且不收手續費。

11.我的機票獎項和升等獎項到期了，現在因為罷工無法在效期內成行，要怎麼辦？

酬賓機票獎項及酬賓升等獎項比照一般客票可延期2個月。

12.我已經用酬賓升等獎項訂妥升等艙位，現在華航班機取消，如何訂他航班機？

華航將協助依您所訂的升等艙位轉他航，如因故無法提供 ，您可辦理升等獎項退還或延期2個月、請聯繫客服中心或各地分公司辦理。

13.機票原是經濟艙搭配哩程升等豪經艙，現改搭他航無豪經艙可搭，可否搭乘商務艙？

華航將協助您改搭他航之經濟艙，未用之升等獎項您可洽華航客服中心或華航各分公司辦理退還或延期2個月。

14.酬賓機票部分使用原不可接受退票，於此特殊情況下，是否接受退票 ? 哩程數/獎項如何歸還 ?

請洽華航客服中心或各地分公司，我們將協助您辦理未用機票及哩程退還作業。哩程歸還數額將依未用機票飛航哩程比例歸還。

機師發動罷工午夜夜襲，華航官網宣布旅客因應要點。（圖／翻攝華航）

▲▼機師發動罷工午夜夜襲，華航官網宣布旅客因應要點。（圖／翻攝華航）

▲▼華航工會抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華航工會日前抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼華航董事長何煖軒。（圖／記者李毓康攝）

▲華航董事長何煖軒盼能與工會聊聊，但機師工會強調，在正式發動行動之前，已不存在任何單獨會談的空間與可能性。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：華航罷工,華航,罷工,機師工會,地勤,華航機師,華航機師罷工

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