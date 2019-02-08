機師無限期罷工！　華航旅客權益受損「靠這張索賠」...別丟啊

▲機師工會華航分會今凌晨宣布罷工，消保處呼籲旅客務必保留好相關收據。（圖／記者賴文萱攝）

生活中心／台北報導

機師工會華航分會今（8）凌晨12點宣布，自8日上午6點開始啟動罷工，預計700名以上華航機師會配合該活動，影響松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班，且工會透露「沒預設罷工截止期限」，旅客不免擔憂當自己權益受損該如何是好，對此行政院消保處呼籲民眾務必保留「所有收據」，才有全額索賠的可能。

行政院消保處消保官王德明說明，比照上次復興航空停飛，華航應備妥協助旅客轉運計劃，同時消費者也應保留相關求償資料向華航或旅行社求償，而他口中的相關資料，便是指收據。

王德明補充，保留「所有收據」在罷工時是非常重要的，機票損失、住宿損失等，原則上所有的損失在有收據的情況下方能順利求償，同時提醒消費者留意華航的因應措施，以保障自己的權益。

據了解，華航在春節期間除了原定的正班機再加上加班機，每日約有近200班航班，目前罷工初步以華航機師為主，華信航空、台灣虎航並無罷工，今早6點罷飛影響的首班飛機是桃園機場6點50分飛日本福岡、松山機場9點飛日本羽田，高雄機場7點飛韓國仁川，目前航班資訊還顯示正常，旅客前往機場前要先注意航班資訊。

▲預計700名以上華航機師響應罷工。（圖／記者黃軍瑋攝）

華航勞資爭議爆發，機師工會5日已進行罷工演練有700名會員響應，針對罷工事件交通部長林佳龍指派交通部政務次長王國材進行三方協商。但工會7日發聲明指出，針對工會提出的訴求，要求華航同意改善疲勞航班、保障國籍機師升訓管道，以及禁搭便車條款，雙方遲遲未達共識，「工會迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」。

交通部在工會宣布罷工後隨即發出聲明指出，部長林佳龍即刻指示成立緊急應變中心，將持續努力盼促成勞資雙方對話溝通，不放棄任何一絲機會。

華航先前也強調，春節是一年中最具意義的家人團聚時刻，對於罷工將帶來的旅客衝擊，華航會全力疏運審慎以對，勢必造成旅客衝擊，華航將以疏運任務為優先，並竭力尋求任何與機師職業工會談判的空間，盡力以談判解決爭議，希望社會大眾理解華航立場並給予支持。