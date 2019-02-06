超商店長「摸胸」2小女生還辯：只有雙手無法同時摸2女

▲國小超商店長，對2小女生摸胸，二審判刑。此為示意圖。（圖／內政部家庭暴力與性侵害防治委員會）

記者吳銘峯／台北報導

在新北市汐止區某國小旁經營超商的王姓店長，經常送即期零時、飲料給來店裡的國小女生食用，並邀請小女生到員工休息室內看電視，藉機摸胸猥褻得逞。一名小女生證稱，王男曾雙手同時撫摸2人的胸部，王男竟辯稱，只有雙手無法同時摸2女，又不是有第三隻手。高院二審認定有罪，判刑4年10月。可上訴。

判決指出，30多歲的王男在新北市汐止區某國小附近經營便利商店，他經常提供即期零時、飲料給小學生吃，小學生們因此常到店裡聊天、寫作業。2016年10月間，王男見到5年級、6年級的2名小女生進店，藉故請吃東西，因而認識她們。幾天後王男再次請客，並邀她們到員工休息室內看電視。但卻趁著她們專心在節目上時，伸手撫摸胸部猥褻。王男食髓知味，1個月後見2小女生光顧，再以同樣手法犯案得逞。

其中1名小女生在和姊姊聊天時，無意間提起此事，並抱怨被摸胸感覺不舒服，姊姊立刻告訴父母，父母報警，全案才曝光。王男被逮時否認犯案，但因他無法通過測謊，檢方仍對他提起公訴。一審法院依照「加重強制猥褻罪」，判刑4年10月。

案經上訴二審，高等法院審理時，王男並未出庭，但委託律師具狀反駁一審有罪的理由。王男辯稱，2名小女生都說王男同時撫摸2人胸部，其中一人更說王男是雙手撫摸她的胸部，但王男只有雙手，怎麼可能雙手撫摸一人胸部時，另有第三隻手撫摸隔壁小女生的胸部？

不過高院根據2名小女生的供詞，考量2人年紀還小，有可能記憶出錯，但無礙於本案主要事實，還是認定王男有罪。考量他利用2名小女生對他之信任，對其等為猥褻行為得逞，使2人心中留下難以磨滅陰影，戕害心靈及兩性認知之健全發展，又犯後毫無悔意，迄未能取得2女童暨其等家屬原諒，或賠償損失，犯後態度不佳。因此高院駁回上訴，仍將王男判刑4年10月，可上訴。

