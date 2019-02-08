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春節愛車保養　一張表教你車內車外買對保險省很大

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▲▼和泰產險建議車主可視預算投保相關的汽車保險 。（圖／記者李蕙璇製表）

▲和泰產險建議車主可視預算投保相關的汽車保險 。（圖／記者李蕙璇製表）

記者李蕙璇／台北報導

目前約196萬輛汽車的車主還未幫愛車投保第三人責任保險。產險公司建議可從車內車外的立場角度來思考保險的優先順序，視預算購買相關汽機車保險轉嫁可能交通事故的賠償風險。

和泰產險表示，買新車時多數車主除了政府規定的強制險外，還會為愛車投保汽車車體損失保險及第三人責任保險，只是隨著新車折舊，車主在車險保單續保時多只選擇投保強制汽車責任保險。部份車齡較大的自小客車車主可能未投保車體損失險（甲乙丙式）。

而目前國人求償意識抬頭，建議車主可透過第三人責任保險轉移賠償金。若因事故造成車外的所有人、財物的損害，而歸咎於被保險人的責任將可獲得補償，建議車主可視個人需要及預算組合選擇，以彌補強制汽車責任保險的不足。

和泰產險建議可以從以下4個保障對象的角度立場，思考保險組合優先順序。

1、車外的人：強制險、第三人責任險（限體傷）、超額責任附加條款

2、車內的人：強制險、乘客體傷責任附加條款、第三人責任險附加駕駛人傷害保險

3、別人的車：第三人責任險（限財損）、超額責任附加條款

4、自己的車：車體損失險、竊盜險、第三人無保險汽車碰撞車體損失保險

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