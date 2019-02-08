名廚鋁箔紙「該用亮面包食物」　食科網站打臉：差不多

▲鋁箔紙包覆再烤出的雞肉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

近幾年因為報導炭火直燒食物容易致癌，大家已經習慣要鋪上鋁箔紙再烤肉，尤其是每年中秋或過年過節時更容易用到，而鋁箔紙的正反面到底怎麼用的問題又會再度浮現，許多人認為以亮面包食物才是正確的，但也有食物科學網站駁斥這種說法。

一般認為鋁箔紙要用正面包食物再放進烤箱或是烤架上，是因為亮面較霧面平整，因此折射的能力更高，也就更易於食物溫度的保存。根據維基百科針對亮面與霧面對熱能反射率的數據顯示，亮面的反射率為88%，霧面則為80%。

▲食物包鋁箔紙避免炭火直燒。（圖／翻攝自pixabay）

英國廣播公司《BBC2》頻道播出的節目《Fresh Start》中，一名廚師凱瑞吉也提到正確使用鋁箔紙的方式，就是以亮面「朝下」，才能保持食物溫度。儘管這問題被提出的次數已經多得數不清，許多推特網友看到卻還是驚呼，一直以來都是用霧面包食物，「這些年來我都做錯了？」、「40年來我把上下都用反了！」

對此，食物科學網站「CulinaryLore」指出，「鋁箔紙的亮面反射能量的確多一些，但亮面與霧面的差別真的很小，並沒有實質分別。」從網站的說法延伸，就是無論亮面或霧面，民眾可以自行決定選用哪一邊。