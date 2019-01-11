霧面還亮面？主廚教用「鋁箔紙」網崩潰：一錯40年　正確用法曝光

▲ 你烤肉時都用亮面還是霧面包裹食物呢？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

台灣許多民眾烤肉或使用烤箱時，都會使用鋁箔紙將食材包起來，但每次烤肉前還是會上網搜尋「鋁箔紙到底該用霧面還是亮面包食物」。英國廚師凱瑞奇（Tom Kerridge）日前上節目時就指出，應該把亮面「朝下」，讓大批推特網友懷疑自己多年來都用錯方法；但他的說法隨後也遭到鋁箔紙生產商反駁。

凱瑞奇在BBC節目《全新開始》（Fresh Start）中指導8個家庭，幫助他們以6個步驟、12周的計畫，徹底改變飲食習慣。在9日的節目中，凱瑞奇準備將鋁箔紙蓋上裝著魚的烤盤時強調，「一定要記得，霧面要朝上，讓亮面朝下（面向食物），因為亮面可以反射更多熱量」。

這段節目播出後引發大批網友崩潰，不斷有觀眾在推特上留言，「凱瑞奇剛剛說亮面要朝下，但我之前都朝上欸，所以我這麼多年來都用錯了嗎？」、「我把鋁箔紙反用了40年」，但也有不少網友對他的說法表示懷疑，「這不過就是一種保持熱量的方法，用哪一面都沒差吧」，讓他不得不出面解釋。

凱瑞奇10日上節目時說明，「這對我來說非常合理啊，過去所有人都教我要讓亮面朝下。這樣反射效果最好，不是嗎？我一直以來都被教導，這樣可以加熱得比較均勻。但科學家說，其實不管用哪一面都沒關係。」

生產各種鋁箔紙的製造商Reynold's Kitchen隨後在官網上公告，不論將食物放在哪一面，都是非常好的選擇，「你可以自己決定要將亮面還是霧面朝外。」食品科學網站culinarylore也說明，「事實上，亮面只比霧面稍微亮一點點。雖然有少量額外的能量會被亮面反射出來，但差別很小，不會對烹飪產生實際影響。」