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喝「黑骨藤長壽茶」治痛風變消化道出血　嚴重將致命

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▲▼黑骨藤長壽茶。（圖／央視新聞）

▲黑骨藤長壽茶。（圖／央視新聞）

記者丘秝榕／綜合報導

痛風是常見疾病，痛風的痛，被稱為是疼痛之王，但大陸卻出現一種「黑骨藤長壽茶」（以下簡稱黑骨藤茶），聲稱可治療痛風。但央視追查發現，這些飲用黑骨藤茶的患者，不僅痛風沒痊癒，還出現消化道出血的症狀；原因就出在其中含有的「雙氯芬酸鈉」，雖然一開始會緩解疼痛，但長期飲用將導致消化道出血，嚴重的還可能危及生命。

根據《央視新聞 》報導，50多歲的蘇大叔因痛風發作，被緊急送往廣西人民醫院急診科進行救治，不僅雙腿雙手都無法動彈，還發起高燒，經過醫生診斷發現，除了患有嚴重的痛風，還有消化道出血、腎功能不全等其他病症。蘇大叔的家屬表示，別人是服藥治療，蘇大叔卻是喝「茶」治療；這包「茶」正是廣西大明茶廠生產的「黑骨藤長壽茶」。

▲▼黑骨藤長壽茶。（圖／央視新聞）

▲家屬表示，現在蘇大叔雙腿雙手都無法動彈。（圖／央視新聞）

「黑骨藤長壽茶」是知名品牌，聲稱對治療痛風有奇效，記者調查發現，長期使用黑骨藤長壽茶治療痛風的患者，不在少數，而且很多患者都出現了胃部疼痛的症狀，有的甚至還造成了消化道出血。

廣西人民醫院風濕免疫科副主任黃新翔指出，這款黑骨藤茶很可能是導致患者胃部疼痛、消化道出血的主要原因。根據調查，黑骨藤茶極少在實體店銷售，大部分患者是在電商平台購買，銷售的網路店家超過200間，價格一般是每包12元人民幣（下同）左右，外包裝完全一樣，都聲稱是原廠正宗。

▲▼黑骨藤長壽茶。（圖／央視新聞）

▲黑骨藤長壽茶外包裝。（圖／央視新聞）

《中國藥典》中並沒有記載黑骨藤、追風藤等「黑骨藤長壽茶內含物」。對此，店家聲稱，黑骨藤和追風藤屬於西南地區少數民族的傳統中藥材，廣西大明茶廠的黑骨藤茶就是用這些中藥材和茶葉加工而成。

經過廣西東盟食品藥品安全抽驗16包樣品發現，黑骨藤茶全部非法添加「雙氯芬酸鈉」等西藥成分。「雙氯芬酸鈉」主要用於治療類風濕性關節炎等疾病，按處方藥進行管理，患者必須遵照醫師處方嚴格使用，服用有嚴格的劑量規定，加入食品中容易導致濫用，對生命健康威脅很大，因此大陸《食品安全法》明確規定，此西藥禁止用於食品生產。

解放軍總醫院第一附屬醫院風濕科主任周慧瓊表示，添加雙氯芬酸鈉主要功能就是止痛，但會使病人在不知不覺中長期地攝入，有些人是胃潰瘍、消化道潰瘍，有些人可能出現便血、消化道的大出血，嚴重的還可能危及生命

▲▼黑骨藤長壽茶。（圖／央視新聞）

▲廣西人民醫院風濕免疫科副主任黃新翔。（圖／央視新聞）

不只內容有問題，就連記者依照包裝上生產地址查詢，都只找到「不存在的地址」，連經銷商也沒去過生產工廠，所謂的生產商「廣西大明茶廠」也沒有在工商部門進行過註冊登記。

經過公安部門調查後發現，黑骨藤茶造假者為了牟取暴利，以一包不到1元錢的成本，生產出所謂的「黑骨藤長壽茶」，再以每包5元左右的價格批發給電商平台的店舖，最後以每包12元左右的價格賣給消費者。所謂的黑骨藤長壽茶配方十分簡單，主要原料實際上是澱粉、麥芽糊精等；包裝上標示的黑骨藤、追風藤等原料「根本沒有添加」，都是用來路不明的中藥廢渣代替

現在公安部門已破獲兩個所謂的廣西大明茶廠，但黑骨藤長壽茶並沒有消失，相反在電商平台上銷售越來越熱門；南寧市食品藥品監督管理局已在2018年8月通報電商平台，店鋪銷售的黑骨藤長壽茶屬於虛假企業生產，同時該產品是有毒有害食品，應立即進行下架處理。

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關鍵字：黑骨藤長壽茶,痛風,黑心,雙氯芬酸鈉

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