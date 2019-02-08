電話面試被嗆「我下午很忙」　女主管傻眼：搞得好像拜託他來

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一名在公司負責電話面試的謝姓女主管在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，先前打電話詢問某位投履歷的人，沒想到對方一接起來口氣就很糟糕，想找個確定的時間進一步續約，結果竟然得到「我下午很忙」的回應，而且態度越來越不耐煩，讓她覺得很傻眼。

▲原PO打電話約面試，沒想到竟然被嗆。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，當天打電話過去時，對方一接起來就回了一句「怎樣」，聽完是某某公司的面試電話後又用很糟的口氣回答「妳就直接問啊」，於是耐著性子再問是否已經找到工作，沒想到電話那頭的口氣變得更不耐煩，還反問「沒有啊，不然我幹嘛投履歷」。

這時，原PO決定等到晚一點確定是否進一步續約後再約時間，對方竟然直接嗆問，「那妳是要幾點打給我？我下午很忙！」讓她覺得很傻眼，但還是保持理性與禮貌回覆，「那我有人力需求會再撥給你，再見。」

▲職場上有許多需要注意的眉角。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

「是你要找工作吧？怎麼搞得好像我在拜託你？」求職者的奇葩態度讓原PO無奈地說，可能就是這樣對方才會沒有工作。其他網友看完這段經歷也紛紛留言說，「我猜這位應徵者應該是大爺級的，現在有些人根本連禮貌是什麼都不懂」、「那就祝福他可以順利找到其他工作」、「我口氣很好，拜託原PO打給我」。

不過，也有網友抱持不一樣的看法，「如果是我沒投（履歷）的公司打來，我也不會接耶。」雖然原PO遇到的案例是有投履歷的，但她還是留言回答網友的疑問，「沒接無所謂，但接起來是有禮貌就好。」