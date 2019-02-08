科技感、奶油色、森林系　5種裝潢趨勢展開不一樣的一年！

▲居家裝潢。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

居家裝潢一直是家裡很重要的元素，今年趨勢與過去不同，目前Pantone釋出的年度色票「珊瑚橘」，象徵著各國震盪不安的局面，世界彷彿籠罩一層令人不安的抑鬱氛圍，而珊瑚橘便是「能溫柔鼓舞人心」的色調。此外，無論是森林系、霧霾藍都能為你的居家空間換上一層新的面紗。

這邊彙整出5種居家裝潢趨勢，一起來看看有沒有喜歡的吧！

1.寧靜霧霾藍（Misty Blues）

「霧霾藍」具有強烈的可塑性，不管是搭配淺色木質調或是純白家具、米色地毯，都能帶出充滿哲思的極簡風格，讓人看起來也很舒服；此外，配黃銅軟裝、深／黑色木材、藤製與銀製家具擺在一塊，也能凸顯出現代高雅的感覺。

2.極簡奶油色（Off-cream）

溫暖的奶油色調，大概就是極簡主義者的最愛了吧！同時也象徵著舒適與自由的暖色系，無論是深灰色背景、樸質的木紋肌理點綴，或是幾何圖形的搭配，都能營造出愜意的感受；另外，加入一點些許淡粉、紅陶色和黃銅元素，也能交疊出更多的層次感。

3.療癒森林系（Forest Greens）

墨綠色可以很高貴優雅，也可以融合大地組成田園世界，無論把它放在主體或襯體，因為夠低的明度，都能強烈得從空間拉出復古、沉穩、優雅的視覺概念，搭配上好朋友色系的金屬飾品，奢華感就此拉開序幕；另外，陶瓷、木材等元素，也能打造滿滿文青感的輕工業風的居家環境。

4.數位科技感（Digitally Inspired）

科技感的室內設計總是給人一種乾淨、俐落的印象，顏色也總是離不開白、淺灰、深藍、深灰和黑色這幾種冷冷的色調，然而為了對應日新月異的智慧科技那種冰冷、詭異的感受，以人造光源為空間染上魔幻的色彩，並於基本色調上加入靛藍、迷霧紫、螢光橘、藍綠色等神祕色調，與玻璃、金屬、壓克力等共同建構數位感的氣氛。

5.豐富珠寶色（Jewel-toned Accents）

藍寶石、海藍色、祖母綠、葡萄酒等閃爍的珠寶色調，相信是嚮往極繁主義的屋主喜愛的居家色調，其中深色系的色調彰顯出奢華的品味，可以適時加入南瓜橘、奶油黃等鮮豔的色彩，點綴出清新活力感；而淺色系的寶石色則強調鮮明十足的、如寶石切面般折射的多彩空間，並搭配不同材質軟裝拉出中和色彩強度的層次感。