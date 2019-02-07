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社會 社會焦點 保障人權

慘！受託管理亡姊遺產保障2外甥　妹分文未取卻挨告判刑3月

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▲姐夫控告小姨子偽造文書。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲姐夫控告小姨子偽造文書。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／台中報導

民眾要小心因不懂法律規定而引發家庭紛爭或觸法！台中1對楊姓姐妹，在2016年5月間，姐罹癌後，指定妹擔任監察人，保管她的存摺印章，把財產辦理信託給2名幼子，不久姐過世，提領存款用於喪葬費用，其他剩餘存款66萬元依照姐遺言，分別再存入其幼子的信託帳戶，此舉卻讓姐夫起疑，提告偽造文書。

姐夫認為他與妻子感情美滿、生活也優渥，妻子是絕不可能害怕死後兒子生活欠缺保障，偷瞞著他讓小姨子做財產信託，更何況妻子罹癌突然昏迷至死亡都未轉醒過來，是不可能預先交待小姨子匯款。

法官事後調查楊女生前與妹妹的LINE對話，「楊女告訴妹妹要辦信託，讓幼子日後有財產保障，並請妹妹當監察人，將來孩子領錢，她也要在現場確認」。對話中，要妹妹每年代表她包紅包給小孩、幫小孩去拜拜、告知小孩喜歡的玩具請以後幫忙買禮物，死後的臉書帳號也請妹妹代管，希望將財產盡量保留給幼子，並由信任的妹妹監察。

法官同時傳喚楊女父親，也證實楊女昏迷前，已把存摺印章交給妹妹，而在信託契約中，妹也勾選無報酬。依法姊姊死後，妹妹就不能再以姊姊的名義提款、匯款，台中地院因此依偽造文書罪判妹妹有期徒刑3月，但給予她緩刑2年，另需向國庫支付3萬元。

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關鍵字：財產信託,監察人,Line,偽造文書

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