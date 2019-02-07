食慾正常卻「暴瘦10公斤」　男子竟患「慢性骨髓白血病」

記者陳玉／台中報導

53歲張姓男子2018年6月間發現自己食慾正常、飲食不變，但體重卻在半年內莫名下降10公斤，後恰巧赴醫做大腸鏡檢查發現有瘜肉後採電燒切除，因術後出血回診，赫然發現白血球指數高達17萬，轉至血液科，才揪出是典型「慢性骨髓白血病」，造成體重狂掉。

▲暴瘦10公斤，男患「慢性骨髓白血病」。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



烏日林新醫院血液科林增熙主任表示，若罹患「慢性骨髓性白血病」，初期會出現精神不濟、食慾不振、體重減輕以及脾臟腫大等情形。而肝臟問題常被誤以為是喝酒或慢性肝炎引起，其實是白血球堆積在脾臟，造成脾臟腫大，因需就醫才能從血液常規檢查中來判斷。

▲罹患慢性骨髓性白血病的患者，體內的白血球會出現不正常增生。



林增熙說明，以往罹患白血病患者就只能等待有無合適骨髓移植，隨著現在醫學發展進步，白血病不如以往可怕致命，但仍不可掉以輕心。「慢性骨髓性白血病」能透過骨髓穿刺或基因檢查來確診，若患者一開始不想抽骨髓，可由基因檢查來初步判定；因定量的基因檢查與血液常規檢查可一起進行，不需額外抽血，治療三個月後，基因檢查也能早期預測預後情形。

此例張男經確診為「慢性骨髓性白血病」，立即安排標靶藥物治療，去年9月初病情已有控制，白血球指數恢復正常，接受標靶藥物治療，只需每兩週回診追蹤，待病情穩定後，由醫師評估後改為每個月進行標靶藥物治療。