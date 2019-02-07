蹺二郎腿、站三七步易致骨盆歪斜　嚴重將影響生育功能

▲翹腳滑手機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者丘秝榕／綜合報導

為什麼有些人走路高低肩，怎麼看背影都是歪的？這麼不美觀的體態，很可能跟蹺二郎腿、站三七步有關！南方醫科大學珠江醫院、康復醫療中心主任黃國志指出，導致骨盆傾斜的禍首，包括翹二郎腿，以及站三七步；骨盆歪斜會導致長短腿、高低肩，這不僅是姿態不美，還可能引起脊椎側彎，導致靜脈曲張影響生殖系統。

根據《廣州日報》報導，黃國志表示，所謂骨盆歪斜，是指骨盆不在正常位置，包括骨盆的前後傾、側傾及旋轉，臨床中最常見的就是骨盆的側傾和迴旋。

南方醫科大學珠江醫院、康復醫療中心醫師鄭彭指出，有兩個日常動作，是導致骨盆傾斜的禍首，包括翹二郎腿，以及站三七步。

經常蹺二郎腿，兩條腿相互制衡的肌肉平衡會被打破，絕大多數的骨盆歪斜並非骨盆自身問題，而是骨盆周圍的肌肉失去了原有的功能，拉著骨盆改變了原有的正確角度。

▲骨盆歪斜嚴重者容易造成靜脈曲張，進而影響生殖系統。（圖／CFP）

很多人在站立時，習慣重心靠向一側變成「三七步」，這樣讓人覺得更舒服、省力，但這動作其實是不健康的！重心靠一側站立，會讓該側骨盆抬高，久而久之，這一側的腰側肌肉會過緊，使該側骨盆持續抬高。

鄭彭說，骨盆歪斜會導致長短腿、高低肩，這不僅是體態優雅，還可能引起脊椎側彎。由於骨盆一高一低，久而久之骨盆高的一側，腿會顯得短，因為腿的長短有變化，所以腳踩地力量不均衡。而為了使身體平衡，脊柱會彎向高的那一側，於是肩膀也會變得一高一低，脊柱出現側彎。

骨盆側傾會使一側髖關節變緊，影響血液循環，久而久之就容易造成靜脈曲張。個別人會因為一些神經線受到壓迫，出現下肢發麻的情況。且骨盆裡面有生殖系統，骨盆歪斜容易增加骨盆壓力，盆腔內的血液循環不順暢，就會造成生殖系統紊亂。

想知道自己到底有沒有「骨盆歪斜」，可利用以下11個動作自我檢測，如果符合條件的超過了5項，很有可能就是「骨盆歪斜」患者。

「骨盆歪斜」自我檢測11招：

1.腳伸直時左右腳長度不一。

2.鞋底的磨損不均勻。

3.左右肩膀高低不同。

4.腰左右兩側高低不同。

5.抱著雙膝的時候，膝蓋的中心點不在身體中央。

6.抱著雙膝時，雙膝高度不同。

7.仰臥的時候，雙腿放鬆，腳尖角度不同。

8.穿褲子或者裙子的時候，老是向一面偏轉。

9.和朋友走路，朋友抱怨說你總是擠她。

10.雙手舉起來的時候，手指尖的高度也不一樣。

11.束角坐姿的時候，膝蓋高度也不同。

如果有骨盆歪斜的問題，除了前往醫院求助專業復健師治療之外，也可以利用以下3個小動作糾正盆骨歪斜。

束角式：

身體呈現坐姿，屈膝、腳掌平行相對，雙手十指相扣抱住雙腳。吸氣，把脊柱伸展打開。呼氣，上身進入前屈。（注：骨盆歪斜者做此動作時，膝蓋會一高一低，應盡量控制將更多意識放在你感覺比較緊張的那一側上。）

牛面式：

雙腳交疊，腳跟去貼另一側的臀部，膝蓋保持一條直線。吸氣，雙手向前爬，讓身體下沉。呼氣，收腹部，骨盆下沉到地面。（注：對經常蹺二郎腿的人，此動作可能會很有困難，不需要勉強，保持上身垂直地面就可以，暫時不需要前傾，循序漸進地練習。）

三角式站姿：

雙腳大幅分開，大約兩個到兩個半肩膀寬。右腳尖外展，左腳尖內收；吸氣，手臂平展體側；呼氣，上身平移向右，向下，讓右手去接觸地面。

做以上幾個動作時，身體的重心應放在屁股上，保持腰背挺直、肩膀放鬆，雙腿微微分開，小腿垂直地面，脖頸自然伸直、肌肉放鬆。但骨盆嚴重歪斜的朋友，別忘了得去醫院就診，尋求專業復健師的協助。