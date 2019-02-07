買滷味被叫美女超爽！國小兒一聽「超誠實反應」　母微笑：想竹筍炒肉絲？

▲買個滷味而已，也被兒子深深傷害。示意圖，與本文無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

網搜小組／綜合報導

「誠實沒有糖吃，我只想請吃『竹筍炒肉絲』！」台中一名媽媽帶著國小兒子逛夜市買滷味，當老闆詢問她說「美女要不要加辣」時，就聽見兒子8字「超誠實反應」，氣氛瞬間一陣尷尬，讓她氣得超想爆揍一頓，但最終只能隱忍並微笑說「以後兒長大，一定要女朋友聯合起來欺負他！」

媽媽在臉書「爆怨公社」PO文說，那天滷味老闆詢問「美女要不要加辣」時，兒子卻立刻回「她是老咩了還美女」，毫無留情地說了出來，兒子怎麼這麼沒有良心，忍不住搞笑寫下，「我想請問分屍用什麼工具比較好？」

天真兒子的無情攻擊，讓媽媽搞笑說，女人可是千萬不能得罪的，而且誠實沒有糖吃，她只想請兒子吃竹筍炒肉絲，「是該來搜尋100種虐待方法了（大誤），太誠實怕他以後被女友毆打與老闆刁難，我決定以後跟他女朋友聯合起來欺負他！」

▲有女網友襯衫被姪子剪破，當下很想跪求「食譜」，很懂孩子調皮卻無法幹嘛的心。（圖／翻攝自爆怨公社）

兒子的找打金句，讓7000多名網友讚爆並留言笑說，「這孩子有當年華盛頓砍櫻桃樹的風範」、「看來妳上輩子欠他蠻多的」、「兒子有前途那麼有guts哈哈哈」、「給他10秒打113」、「膽是你生給他的，可惜他用錯地方了」、「我懂『想把你塞回去』，我娘常這樣對我說～」、「他怕妳被老闆看上...危機意識... 嗯！！」。

在眾多搞笑提供治兒方法中，一名網友網友分享朋友的真實案例，先騙兒子割包皮，再來跟進去全程錄影，或是打卡、錄影、拍照等，「下次他再頂嘴或嘴秋，就拿這些威脅他要貼去IG、LINE、FB，並且標註他標好標滿」，沒想到用這招，孩子整個變超乖。

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▼有網友分享朋友經歷，拿割包皮影片來治小孩。（圖／翻攝自爆怨公社）