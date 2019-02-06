守護台灣豬！立委年菜大PK　林昶佐拿菜刀超嬌羞

記者蔣婕妤／台北報導

第三屆立法委員年菜PK！民進黨立委蘇巧慧、呂孫綾對戰初次參賽的時代力量立委林昶佐，因應今年豬瘟疫情，特別選用台灣豬製作三道台灣味料理，一決勝負。其中，林昶佐雖然擁有搖滾巨星、立委身分，但拿菜刀做菜卻是第一次，現場頻頻露出嬌羞表情，超沒信心的表現笑翻眾人，最後結果則由呂孫綾拿下冠軍寶座。

豬瘟疫情持續延燒，為了宣導多吃台灣豬、保護豬農，三位委員特別選擇採用台灣豬肉做料理，三道美味佳餚分別是蘇巧慧的黃麴香腸創意卦包、林昶佐的金三角腐皮捲，以及呂孫綾的紅燒獅子頭，協助三位委員，現場還派出經驗豐富的三位料理大師阿嬤李沛諭、楊謝純純、黃麗卿當指導老師。

會做菜的蘇巧慧挑戰料理難不倒，倒是第一次灌香腸很新鮮，在老師協助下順利灌出飽滿高粱香腸，蘇巧慧也不忘介紹紅麴是選區鶯歌的特產，煎香腸時更因為香氣撲鼻大大干擾對手，在香味上奪第一。

相比有經驗的蘇巧慧，林昶佐這次不拿吉他也不站質詢台，改成穿圍裙、拿菜刀，料理初體驗讓他超緊張，現場頻頻露出害羞表情，還哀號自己只要當小幫手，最後終於在老師的幫忙下完成色香味俱全的腐皮捲，但他卻超沒信心，直喊，「我不要吃我做得，我做得給呂孫綾，我要吃純純阿嬤包的！」

呂孫綾連續三年參賽，這次靠著香味撲鼻、超下飯的紅燒獅子頭奪冠，雖然製作過程中有點小落漆，但整體來說還是完成正統獅子頭，比賽當天天氣正寒冷，讓林昶佐、蘇巧慧也忍不住一口接一口，被對手虧用熱騰騰料理參賽超不公平。

▼蘇巧慧、林昶佐、呂孫綾年菜大PK。（圖／蘇巧會辦公室提供）