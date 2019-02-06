　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

守護台灣豬！立委年菜大PK　林昶佐拿菜刀超嬌羞

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

第三屆立法委員年菜PK！民進黨立委蘇巧慧、呂孫綾對戰初次參賽的時代力量立委林昶佐，因應今年豬瘟疫情，特別選用台灣豬製作三道台灣味料理，一決勝負。其中，林昶佐雖然擁有搖滾巨星、立委身分，但拿菜刀做菜卻是第一次，現場頻頻露出嬌羞表情，超沒信心的表現笑翻眾人，最後結果則由呂孫綾拿下冠軍寶座。

豬瘟疫情持續延燒，為了宣導多吃台灣豬、保護豬農，三位委員特別選擇採用台灣豬肉做料理，三道美味佳餚分別是蘇巧慧的黃麴香腸創意卦包、林昶佐的金三角腐皮捲，以及呂孫綾的紅燒獅子頭，協助三位委員，現場還派出經驗豐富的三位料理大師阿嬤李沛諭、楊謝純純、黃麗卿當指導老師。

會做菜的蘇巧慧挑戰料理難不倒，倒是第一次灌香腸很新鮮，在老師協助下順利灌出飽滿高粱香腸，蘇巧慧也不忘介紹紅麴是選區鶯歌的特產，煎香腸時更因為香氣撲鼻大大干擾對手，在香味上奪第一。

相比有經驗的蘇巧慧，林昶佐這次不拿吉他也不站質詢台，改成穿圍裙、拿菜刀，料理初體驗讓他超緊張，現場頻頻露出害羞表情，還哀號自己只要當小幫手，最後終於在老師的幫忙下完成色香味俱全的腐皮捲，但他卻超沒信心，直喊，「我不要吃我做得，我做得給呂孫綾，我要吃純純阿嬤包的！」

呂孫綾連續三年參賽，這次靠著香味撲鼻、超下飯的紅燒獅子頭奪冠，雖然製作過程中有點小落漆，但整體來說還是完成正統獅子頭，比賽當天天氣正寒冷，讓林昶佐、蘇巧慧也忍不住一口接一口，被對手虧用熱騰騰料理參賽超不公平。

▼蘇巧慧、林昶佐、呂孫綾年菜大PK。（圖／蘇巧會辦公室提供）

▼蘇巧慧、林昶佐、呂孫綾年菜大PK。（圖／蘇巧會辦公室提供）

▲▼蘇巧慧、林昶佐、呂孫綾年菜大PK。（圖／蘇巧會辦公室提供）

ET快訊
行李輸送帶「假陽具繞場」！機場旅客笑翻…沒人敢認領
快訊／桃園「嘉里大榮貨運倉儲」大火　2員工命危
黃立行爆結婚！ 女友留言「新婚快樂」露餡

關鍵字：年菜,林昶佐,蘇巧慧,呂孫綾

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

王世堅酸「惡靈惡靈放過2020」　柯文哲： 假的！阿彌陀佛

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

王世堅酸「惡靈惡靈放過2020」　柯文哲： 假的！阿彌陀佛

守護台灣豬！立委年菜大PK　林昶佐拿菜刀超嬌羞

柯文哲、韓國瑜「民間型」從政者崛起　學者認為此人很尷尬

進擊的素人！林義豐「虧雞」闖台南　藍綠也驚驚

「紅包厚度說」挨轟幹話王　蘇貞昌：祝福心意的厚度

穿越20年的選舉公報！　網「翻出韓國瑜政見」大讚：早有總統格局

新年花海第一波！過年走春就到河濱公園賞花添好運

網紅轉政！ 呱吉吊車尾當選市議員「真的督到柯文哲」

影／蔣經國保命地下通道曝光　民國29年日本人防空襲蓋的

朱立倫「狂推」私藏景點就在這！如今已是超夯網紅聖地

金豬年市場詭譎　銀行教你3招趨吉避凶投資術

春節假綁架真詐騙案件多　斗六警至金融機構超商宣導

王世堅酸「惡靈惡靈放過2020」　柯文哲： 假的！阿彌陀佛

初二回娘家國道6時開始塞　國1、國5部分路段時速↓20公里

獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

他大年初一為2.7萬紅包輕生！　只因妻一句...給孫子2.2萬就夠了

廢紙變藝術！巧手媽摺出花卉錦鯉　網讚：超有天分

春風人脈超狂！　3好友全是「女神級藝人」曬照激讚：實在有夠水

過年胖3公斤！5招拒絕「餵豬公」吃法...隱藏熱量全曝光

黑衣男小琉球「套龜10分鐘」！　網氣炸：怎沒來一波瘋狗浪

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

政治熱門新聞

公視小編狠酸韓國瑜！陳信聰苦勸..

紅包厚度決定敬重程度　蘇揆挨轟

細數柯文哲事蹟　當選貼文破50..

朱立倫「狂推」私藏景點在這！現..

影／蔣經國保命地下通道曝光！

韓國瑜逆轉當選　鄉民重解國運籤..

韓國瑜過年出國！公視小編狂酸網..

翻出韓國瑜20年前政見　網讚：..

韓國瑜出國過年　王浩宇：有啥好..

春聯人氣王　最猛的還是馬英九

網紅轉政　呱吉真的督到柯文哲

南北市長夫人　「衣Q比一比」

柯P當選去還願　嬤預言：小英當..

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人..

更多熱門

相關新聞

好想家！留學生新年怎麼過...蘇巧慧私房料理大揭密

USB教父最愛年菜　竟是鹹酥雞

免驚年菜熱量爆表！專家傳「瘦子吃法」

服務處佈置超有年味！蘇巧慧：結合創意讓地方被看見

年菜免油炸！一次學會「雞、豬、魚」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面