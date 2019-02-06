騷不騷一看就知道！國產羊肉VS進口　內行人揭密這樣挑

▲養羊協會指出，進口羊肉在台灣占97%，國產則不到10分之1。（圖／中華民國養羊協會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣人喜歡吃羊，但吃進去的是進口羊還是國產？可能很多人都不清楚，甚至有「腥味」很重才好吃的迷思，《ETtoday新聞雲》找到內行人要來告訴大家差別在哪？破解迷思，要怎麼挑才能挑到好吃的羊肉。

中華民國養羊協會理事長林浚琛指出，進口羊肉在台灣占97%，其中綿羊70%、山羊27%，1年約2千多公噸，去頭、腳再輸台，主要都來自紐西蘭、澳洲，美國則占少數，國產則不到10分之1，肉羊約10萬頭，又以彰化、台南最多，1年約可屠宰7萬頭，如果加上乳羊則約有15萬頭。

▲冬天一到，不少人喜歡吃羊肉爐補補身子。（圖／記者許展溢攝）

林浚琛說明，國產羊體型大，有專屬「高床」飼養，不睡地上，吃的比豬、牛好，如玉米、黃豆等飼料，不像進口都放牧養，大部分只吃草、體型較小，看起來瘦巴巴，其中綿羊肉也沒帶皮，肉質口感相對較差；要從肉眼判斷是進口或國產，其實不難，以外觀區別肉片較厚的就是國產，不像進口薄薄一片，而許多傳統攤商在賣的就都是進口。

林浚琛表示，想要辨認是國產羊的方式最容易還有看是不是有FGM國產羊肉標章認證，通常市場在販賣時，羊皮會朝下擺放，肉朝上面，這時候就可以將將皮翻過來，看有沒有合格印章，沒有的就是進口。

林浚琛指出，部分民眾都不知道自己吃的是國產還進口羊肉，甚至認為腥羶味很重很正常，但有很重的羊騷味，其實都是進口羊肉，因為不像國產羊，飼養約5至6個月，就會閹割，少了雄性的味道，因此台灣羊肉也被稱為「太監羊」，吃起來一點騷味都沒有。

▲林浚琛表示，國產羊吃起來其實不會有很重的羊騷味。（圖／資料照）

林浚琛另外也教大家，鑑定羊肉肉質是否新鮮有4大祕訣，包括瘦肉呈鮮紅色，且紅艷均勻、肉質結實而有光澤，肌肉纖維較細，用手指按，有彈性、肥肉部份依飼養有所不同，一般圈飼油呈乳白色，放牧的油呈淺黃色，及新鮮羊肉聞起來無酸敗味。

林浚琛說，進口羊肉以屠體1公斤來看，平均約160元，國產則落在400至500元，價差很大，但肉質很好，如果吃過台灣的羊肉，是絕對不會再回頭吃國外的羊肉。