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致命訊號！　「性費洛蒙」誘殺雄蟲　「公的少一半」讓害蟲絕後

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▲▼ 害蟲出沒啃食農作，在農地利用雌蟲散發的「性費洛蒙」，可以引誘公蟲進行撲殺，降低農藥使用 。（圖／突發中心記者翻攝）

▲ 害蟲出沒啃食農作，在農地利用雌蟲散發的「性費洛蒙」，可以引誘公蟲進行撲殺，降低農藥使用。（圖／突發中心記者翻攝）

突發中心／台中報導

解決害蟲，一直是讓農夫苦惱和取捨的問題，不灑農藥擔心蟲害虧本；灑太多又怕傷了作物和下游消費者。農委會藥毒所近年已開發多種「昆蟲性費洛蒙」，以昆蟲交配時發出的性費洛蒙為誘餌，可有效減少害蟲數量，而且不影響生態環境。

有些昆蟲會發出聲響互相溝通，但多數昆蟲利用化學物質費洛蒙傳遞訊息，化學費洛蒙成為「昆蟲的語言」，不同費洛蒙代表不同警訊，有些費洛蒙是告知同類，附近有食物、有些是告知附近有危險；另外還有性費洛蒙，吸引異性來交配，農業藥物毒物試驗所多年來研究，開發出讓肆虐芭樂園的昆蟲「薊馬」感到緊張的「警戒費洛蒙」，薊馬只要一飛進芭樂園就會緊張到處亂飛，想要遠離「危險的果園」，經多年測試，芭樂園被薊馬危害的比率從92.7%降到10%上下，有效減少農藥使用。

▲▼ 害蟲出沒啃食農作，在農地利用雌蟲散發的「性費洛蒙」，可以引誘公蟲進行撲殺，降低農藥使用 。（圖／突發中心記者翻攝）

▲ 害蟲出沒啃食農作，在農地利用雌蟲散發的「性費洛蒙」，可以引誘公蟲進行撲殺，降低農藥使用。（圖／突發中心記者翻攝）

過年期間能有豐盛的美食，要感謝農民一年來的辛苦，但農民種植作物，卻必須承受害蟲的啃食，蒙受損失。現在有大學結合電子業者以及電信業者，讓農民透過雲端連結就能防治害蟲。例如雲林褒忠鄉的農民，辛苦種黑豆，但總是看到葉子坑坑巴巴、千瘡百孔，果實當然無法收成，農民現在配合使用朝陽科大費洛蒙昆蟲誘引專利，在農地裡先裝置捕蟲器，再釋放雌蟲散發的「性費洛蒙」誘騙公蟲前來交配進行撲殺。而農試所也曾在地瓜田，用甘薯蟻象性費洛蒙誘餌，24小時都能吸引性成熟的雄性甘薯蟻象，曾經有次在田間測試，1小時就抓到970隻公蟲，全數撲殺。

未來費洛蒙防治技術，加上原力電子的環境無線監測，以及中華電信的傳輸技術，讓農民人在家中坐，就可以掌握即時狀況，未來可以增加更多環境數據監測，構建完整的田間數值分析，另可降低農藥使用，為長久的環保盡心力。

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關鍵字：費洛蒙,昆蟲,溝通,害蟲,性費洛蒙,警界費洛蒙,語言

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