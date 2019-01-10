成大醫院藝術走廊　昆蟲的微距世界

▲「昆蟲的微距世界」展，由翁宗憲老師、許立元醫師、倪瑞惟小姐、沈新傑醫師、馬薈阜先生等5人共提供32幅作品展覽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院門診大樓2樓候診區的藝術走廊換上最新攝影展，第22期主題是「昆蟲的微距世界」，透過攝影師的作品，原本不到1公分大的蜜蜂、螞蟻、毛毛蟲等小昆蟲，都被放大好幾倍，一舉一動都被觀察得很清楚，作品非常生動有趣。

5位攝影師包括翁宗憲老師、許立元醫師、倪瑞惟小姐、沈新傑醫師還有馬薈阜先生共提供32幅作品。門診部副主任何建良醫師說，民眾參觀藝術走廊的作品，可以減緩候診的不安感。

從翁老師的作品可以看到兩隻螞蟻分享一滴雨露、皮膚粗糙的幽靈竹節蟲、躲在泡沫中的沫蟬寶寶。從許醫師的作品中，可以看到台灣螳螂四大天王之一的拳擊螳螂、用大顎咬住樹枝安穩睡覺的青條花蜂，以及正在喝水的蜜蜂等。

倪瑞惟小姐拍到長得很像牛魔王的綠斑鳳蝶幼蟲、兩隻即將開戰的臭巨山蟻，還有身上有八顆星斑的八星虎甲蟲等。沈新傑醫師則捕捉到很像在舞龍舞獅的毛毛蟲、上腮紅露出小眼睛、臺灣唯一的綠殼蝸牛-青山蝸牛的逗趣身影。馬薈阜先生提供的作品主角是昆蟲界的老鷹-食蟲虻。透過攝影師的微距鏡頭，昆蟲迷你世界展現在眼前，歡迎參觀。