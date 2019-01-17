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碰到皮膚爛！猖狂「荔枝椿象」將入侵全台　對抗計畫出爐

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▲▼荔枝椿象。（圖／防檢局提供）

▲荔枝椿象喜歡在荔枝、龍眼等果樹上停留噬食嫩芽、分泌臭液。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

常見害蟲「荔枝椿象」喜歡在荔枝、龍眼等果樹上停留噬食嫩芽、分泌臭液 ，防檢局指出，每年3月氣溫逐漸回升後，該蟲就開始交配、產卵，族群數量會急遽上升，但又不適合在田間施用殺蟲劑，近年損害農作嚴重，人體碰到還會造成傷口潰爛，因此啟動「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」，展開對抗蟲蟲大作戰。

台中區農業改良場助理研究員于逸知指出，荔枝椿象以成蟲越冬，待氣溫回暖後開始覓食、交配並產卵，產卵高峰期約3至5月，每隻雌蟲可產140粒左右的卵，族群數量可在短時間內迅速攀升，因此農友應提早在1月中到2月底，於田間進行2至3次化學藥劑防治，藉此降低田間荔枝椿象越冬成蟲密度，也可避免其產卵，抑制田間荔枝椿象族群成長。

▲▼荔枝椿象。（圖／翻攝自行政院農委會臉書粉絲專頁）

▲荔枝椿象產卵高峰期約3至5月，在這之前要好好防治。（圖／翻攝自行政院農委會臉書粉絲專頁）

台中農改場表示，荔枝椿象是近年入侵果樹重要的害蟲，主要危害荔枝、龍眼等果樹，且其臭液會造成人體灼傷，甚至造成眼睛不適，增加了民眾的恐慌，平時應注重田間環境衛生，保持果樹適當高度與枝葉間通風，以減少噴藥死角，如要在田間操作，也應配戴寬沿帽與穿著長袖衣物，做好自身保護，若被荔枝椿象臭液噴濺，則應立即以清水沖洗患部，並視情況就醫。

防檢局表示， 這次全國荔枝椿象區域整合防治計畫，將分為高屏、雲嘉南及中彰投苗等3區進行區域化學共同防治，以荔枝椿象越冬後執行為原則。

荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象蠢動▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲防檢局呼籲，荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象蠢動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

高屏區：
荔枝：1月11日至1月25日
龍眼：2月4日至2月18日

雲嘉南區：
荔枝：108年1月19日至2月1日
龍眼：108年2月18日至3月4日

中彰投苗：
荔枝：1月19日至2月15日
龍眼：1月19日至2月15日

防檢局指出，各地方執行時要記得保護蜜蜂，轉知養蜂協會、養蜂產銷班及農藥從業人員配合，另外，針對荔枝椿象生活史與發育特性，並配合荔枝、龍眼等作物的生長期，分別輔導採取清園整枝、物理、化學及生物等適當防治方法，建立與執行整合性管理策略，防治各注意事項可至荔枝椿象生態與防治摺頁網頁查看。

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關鍵字：荔枝椿象,害蟲,荔枝,龍眼,果樹,防治計畫,防檢局,皮膚,潰爛

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