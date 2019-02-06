建構虛擬世界　「界．在線｜獸之初」國美館展出

▲國立臺灣美術館即日推出，2018數位藝術創作徵件案獲選展覽「蘇紳源：界．在線｜獸之初」。

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國立臺灣美術館即日推出，2018數位藝術創作徵件案獲選展覽「蘇紳源：界．在線｜獸之初」，作品結合於國美館360度環形投影空間展出，結合網路數位科技與三維影像建構技術，將參與者的互動過程數位化後，建構出虛擬的世界觀。蘇紳源的作品展現對於社會的想像及網路與社會的關聯，從另一個角度觀看網路世代，也代表臺灣在數位藝術的創作上不斷推陳出新。

現代人大多無法脫離網路生活；而「在線」的行為則創造了「虛擬世界」。蘇紳源認為虛擬世界像是一頭「獸」，他希望藉由作品激發觀眾思考「獸之初」是善或惡。〈界．在線｜獸之初〉反映出網路直播的基本樣貌；網路直播為近年熱門的新興活動，直播主拍攝及播送的舉動等同將自己數位化後上傳，觀眾可以在線上互動，即時影響直播的內容。

蘇紳源以自行建構的網路程式模擬直播過程，透過感應器偵測將現場觀眾化為擬世界中生成的數位影像，其他觀眾則可於展間外使用手機觀看此一虛擬世界。藉著重複「上線」及「離線」兩個簡單的步驟，希望重現數據資料因名利、慾望的導入演化成虛擬世界中「獸」的過程。

虛擬世界的「獸」隨著點擊與觀看的累進成為「巨獸」後，開始侵入現實，如同直播平台在網路世界中撐起了「擬界」，而後跨出介面，在日常生活中扎根。在〈界．在線｜獸之初〉中，不論是直播的觀看者或是展間的參與者，都在成就投影幕中數據所建構出的「獸」與「界」。藝術家認為現今人們已習於把自己暴露在虛擬的網路世界中，期透過作品讓觀眾思考眼前所見的單純影像是否可能是「巨獸」狩獵前的完美偽裝。

「蘇紳源：界．在線｜獸之初」展覽將在2018年12月8日至2019年2月10日於108展覽室展出，歡迎有興趣的民眾到國美館參觀體驗。展覽詳情可參考國美館官網：www.ntmofa.gov.tw。