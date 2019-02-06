洗菜誰會用熱水！男人的共同回憶　新訓班長「嗆人語錄」笑翻網

▲新訓班長經典嗆人語錄，網友笑翻：「這是男人們的共同回憶。」（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

網搜小組／綜合報導

不論志願役、軍事訓練役或替代役，當兵入伍最難熬的過程，應該就是新兵訓練了，進入一個完全不同的生活環境，還要面對別人的嚴格管理，就算自己已經做到完美，但總有「豬隊友」會討班長罵。有一名女網友就整理各種「班長罵人語錄」，她表示儘管自己沒當過兵，但卻很喜歡這些班長講的話，「笑死我了！」

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張班長罵人語錄圖片，並留言笑說「我沒當過兵！但我真的好喜歡這些班長講的語錄喔！笑死我了。」所以想要請教各位有當過兵的男網友，「還有新的點可以分享來笑一下嗎？」文章一出立刻引發網友熱烈討論。

原PO分享的班長經典語錄：

1.你是在動什麼鬼東西啊？屁眼長蛆了是嗎？

2.洗澡要多久啊？身上農藥還洗不掉嗎？

3.動什麼動啦？蟲都掉下來了啦！

4.一直看販賣機幹嘛？想跟他做X啊？

5.爽身粉抹那麼多幹嘛？你他X炸豬排啊？

6.抽筋？我等等把你的筋抽掉！

7.走路走好啦！拍MV是嗎？

8.講都講不聽，我是講泰文是不是？

9.射哪裡啊？你爸都射比你準！

10.X的，面對面都不會站好，還是你們想背對背擁抱？

11.立正…你大腿合不起來啊？別把你入伍前的職業病，帶進來軍中！

12.老是不是？要不要幫你準備拐杖？

13.你各位十二生肖屬蠟燭的嗎？他X的欠點！

14.問東問西，你他X的達文西啊？

▲就算自己已經做到完美，但總有「豬隊友」會討班長罵。。（圖／資料照片）

網友們則紛紛舉例說：「叫你伏地挺身，你在給我X地球是不是！」、「沒熱水，你有看過你媽洗菜用熱水的嗎？」、「你他X走路還會變頻！當作自己是冷氣啊？」、「跑個步而已，識別證一直掉，今天掉寶率加倍是不是啊？」、「你他X講話那麼小聲，是要我跟你一起學貓叫一起喵喵喵膩？」

還有人說：「你各位不要剪個頭髮連智商一起剃掉了啊」、「理了平頭智商除以二，戴上鋼盔是怎樣？開根號啊。」其他人看了紛紛笑翻說：「班長語錄已經可以跟地獄主廚戈登相比了」、「講這些要一臉正經才厲害，會笑場吧。」、「班長真的好有才哦！笑死我了。」