雲豹8輪甲車升級喊卡　280輛動力底盤逾月未交貨

▲CM-32雲豹裝甲車。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

「雲豹八輪甲車」月初時被爆引擎組件會漏油等重要缺失，但軍方表示已經完成修正。不料，有媒體報導，即將要生產的「CM-34」30公厘鏈砲「裝步戰鬥車」，得標廠商迄今未依合約，在去年12月24日如期交貨，導致新型雲豹裝步戰鬥車升級喊卡。

根據《蘋果日報》報導，即將要執行的CM-34 30公厘鏈砲裝步戰鬥車，因中鋼公司所生產的抗彈鋼板發生裂痕，及得標的中興電工違反國防部採購契約，以中國進口的次級零件摻雜交貨，導致雲豹甲車的爭議不斷，目前台中地方法院鄭在審理中。國防部強調，與中興電工的法律問題，國防部將依判決結果執行相關適法處理。

針對廠商未依合約內容如期交貨，有國防部後勤官員質疑，軍備局在履約督導上完全失靈。對此，軍備局強調，去年6月26日、9月28日及12月4日實施3次履約督導，並於去年7月26日及8月28日實施2次生產進度訪查，確認承包廠商進度，並提醒承商高僑公司務必依契約時程交貨，一切均依規定執行督導。

據了解，即將量產的CM-34 30公厘鏈砲裝步戰鬥車，日前已完成4輛30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車的戰術驗證測評，今年將正式量產，預計2023年完成後續280輛的量產，再加上已完成4輛的測評的4輛，共有284輛。