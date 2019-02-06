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瘖啞阿伯想回家卻「開不了口」　三重警比手畫腳共解謎

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▲▼喑啞阿伯無法與警方溝通，員警比手畫腳、寫字並用得知其住處。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲喑啞阿伯無法與警方溝通，員警比手畫腳、寫字並用得知其住處。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名瘖啞的老翁日前在街頭迷路，被民眾發現後帶至派出所報案，厚德派出所員警想與其溝通時，發現老翁是名瘖啞人士，無法自述身分，只好與警方比手劃腳，才查出蔡姓老翁的年籍，並將其護送返回住處，心焦等待的家屬見老翁返家，連忙向警方道謝讓他平安返家。

警方調查，一名熱心民眾在河堤一帶散步時發現老翁行動緩慢，經上前溝通又無法順利交談，因為當時天氣寒冷怕老翁在外受凍，就帶著老翁前往三重分局厚德派出所求助；當時擔任備勤勤務的警員周元國、陳鴻愷及李傑等3員見狀，立即上前關心。

因為老翁為瘖啞人士，身上也沒有攜帶證件，經過員警比手畫腳與寫字並用之下，這才查出老翁的年籍及住處，並將他送返三重河邊北街家中；家屬向警方表示，不知道老翁為何會離家在外遊蕩，並連忙向警方道謝。

三重警方呼籲民眾，若家中有年紀較高或患有失智狀況的長輩，請盡量陪同出門，以避免有身體不適或迷路之情況發生，若有需要申請愛心手鍊可通知警方協助辦理，避免迷失老人在外流浪無法返家。

▼三重警將老翁送回住處，家屬對員警的熱心行為表達感謝。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼喑啞阿伯無法與警方溝通，員警比手畫腳、寫字並用得知其住處。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：三重,喑啞.厚德派出所

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