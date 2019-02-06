雙臂截肢還能作畫、開車！　口畫家陳世峰：有心就做得到

▲口畫家陳世峰不放棄自己，長期受邀展畫。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者胡順惠／綜合報導

「人生最可怕的就是自己放棄自己，雖然失去雙手，但其他的都還在呀！」朋友這一番話，讓原本雙臂截肢閉不出門的陳世峰，就像大夢初醒開始思考人生的方向，現在已經能用嘴巴寫字、作畫，甚至還學會開車、潛水、釣魚，重獲新生後到處演講，希望能以自身故事鼓勵更多人走出低潮。

一幅幅色彩鮮豔、筆觸細膩的油畫和水墨畫，經常在各大展覽展出，單看畫作很難想像出來是出自口畫家，背後的辛苦是一般人難以體會的。陳世峰16歲誤觸高壓電，雙手、右腳截肢，前後歷經7次手術，正值青春期的他相當在意外人眼光，每天把自己鎖在家裡當宅男，不僅身體的創傷，心靈的傷痕更深。

「只要不放棄一定能成功。」陳世峰到林口長庚紀念醫院演講時說，消沉度日的他有天聽到朋友說，人生最害怕的就是自己放棄自己，雖然失去雙手，但其他的都還在，讓他瞬間從消沉中清醒，重新思考起未來的人生。

▲陳世峰奮鬥故事被編列國小教科書中，鼓勵學生面對人生挫折。

第一步，陳世峰先從練習拿筆開始，趴在桌上咬著筆桿，但施力不當，多次咬斷鉛筆，也吃進許多細小木屑，還刺傷喉嚨，牙床也是長時間咬合相當疼痛，清洗畫筆時還吃過煤油，許多挫折仍沒擊退他想創作的初衷。

經過堅持不懈的努力，陳世峰除了平時作畫辦展，還會到學校擔任講師，勵志故事也被收錄近教課書裡。他說，希望藉由本身例子，告訴學校的孩子，沒有什麼能夠難倒有心人，就像當初作畫一樣，起初嘴巴動一下就痠了，但慢慢練習後，就能越畫越好，所以任何事只要從簡單的做起，再挑戰較高難度，就沒什麼事情是做不到的。

陳世峰在演講中都會分享一個小故事，他說，「你們一般看到的車都不稀奇，我開的車比較炫，有兩個方向盤，一個在胸前，一個在腳邊，別人看到我沒有手，車子還會動都嚇死啦。」底下聽講的小朋友都會笑出聲來，幽默自嘲讓他的演講總是受到孩子歡迎，更成為他的演講動力之一。

除了畫畫以外，陳世峰還改裝機車考取駕照，再學會開車、潛水、釣魚，不斷突破身體限制，挑戰自我。他說，「我沒有加入任何的福利團體，我只加入口足，口足不是福利團體。在口足，我靠畫畫或是賣卡片賺錢，滿足我生活上的需要，不需要靠別人幫忙。」從來不把自己當成殘障人士，他靠自身努力養活自己。

▲陳世峰自己改裝車子，順利考取駕照。