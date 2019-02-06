同性情侶自製「肯尼結婚禮盒」po上網　製造商決定替他圓夢

▲特製的「肯尼」婚禮。（圖／翻攝自Instagram／mattjacobi）

記者張方瑀／編譯

「他們和你們長得一模一樣！」8歲的娜塔莉（Natalie）打開芭比娃娃禮盒時不禁大喊，禮盒內放著一對穿著結婚禮服的「肯尼」，身邊還有兩個小花童，這是她的叔叔傑克比（Matt Jacobi）送給她的禮物，因為娜塔莉將擔任他與同性伴侶婚禮的花童。

來自美國亞利桑那州的雅各（Matt Jacobi）與卡普里奧（Nick Caprio）已經交往超過11年，他們打算在今年5月結婚，並邀請兩位姪女擔任花童，雅各說娜塔莉非常喜歡芭比娃娃，因此他們就在娜塔莉生日時，送上這組「特製的」芭比娃娃禮盒，「我想送她喜歡的東西，也希望對她有意義，最好能跟我們的婚禮產生連結。」為什麼說是「特製」的呢？因為市面上的芭比結婚禮盒，都是搭配好的「芭比與肯尼」，這對夫妻認為，這並不能代表他們的婚禮，苦尋許久後，他們決定買兩套「傳統的」婚禮禮盒，並將裡面的芭比拿出來，重新組合成獨一無二的「肯尼結婚禮盒」。

在 Instagram 查看這則貼文 MATT JACOBI（@mattjacobi）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 8 日 下午 5:45 張貼

後來他們將娜塔莉的反應與特製的禮盒放上Instagram，雅各認為，「這個玩具替我的姪女帶來這麼多的快樂，現在有成千上萬的家庭就和我一樣，我必須要做點什麼。」沒想到此舉真的引起玩具公司美泰（Mattel）的注意，他們主動聯繫了雅各夫婦，雅各也興奮的表示，「我們收到了來自四面八方的鼓勵，非常感謝大家願意相信我們，我們會更堅定地朝目標前進，因為愛就是愛（love is love）。」

自1961年以來，美泰就不斷推出芭比與肯尼夫婦的套裝，近年來，他們更積極「重新定義」芭比娃娃。2015年他們推出了不同膚膚色、眼睛與頭髮顏色的芭比，2016年推出了首款身高較矮的的芭比，2018年則推出了戴著頭巾的芭比，以及各種不同形象的肯尼。