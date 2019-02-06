夏普的救世主　什麼樣的誤會讓日本「討厭」郭台銘？

▲在日本，記者會只是一種儀式，真正有新聞價值的資訊大多透過「記者懇談」流出。然而對於鴻海，不論是在臺灣還是在日本，日本媒體記者幾乎都沒有機會得知「鴻海其實這樣想」或「郭台銘董事長真正的想法是這樣」。（圖／路透社，下同）

作者：野島剛

摘自：時報出版《原來，這才是日本》

●精選書摘

外國企業經營者來到日本時，大多被當作英雄對待。過往的例子，包括巴菲特、微軟的比爾．蓋茲、蘋果的賈伯斯。但這些人裡面，大概沒有第二個人像郭台銘這樣，負面資訊轉眼間便擴散得滿城風雨。

郭台銘可說是對垂死企業夏普伸出援手的「救世主」，日本社會原該對他有更多感謝與歡迎的。那麼為何郭台銘的負面形象，在日本會以如此不甚公道的方式廣傳開來呢？在此，我將試著針對這個問題加以探討。

之前，我在大阪一間飯店的咖啡廳，等待採訪對象。那時，一個年過中年的男人正在講手機，模樣看來是企業經營者。

聽見他說「鴻海......」，讓我凝神細聽起來。「那個叫郭台銘的人，不就是中國政府的奸細？他不是說什麼要把尖閣列島(釣魚臺群島)買下來嗎？中國會把夏普的技術全部偷光光吧？日本政府這樣袖手旁觀真的恰當嗎？」聽著聽著，我忍不住笑了出來。同時，再次察覺，這名男性的話，其實有很深刻的意義。

男人的話裡，提到中國政府的奸細，還有技術會被中國偷走等等，都是沒有根據的錯誤資訊。郭台銘的確說過要「買下尖閣列島」，但那僅是作為一個「解決問題」的方法，無法確定有幾分認真的程度。男人的認知幾乎能說全是誤解。而問題關鍵，便在於為何這樣的誤解會廣為流傳？

我認為，這是由於鴻海在日本言論空間裡欠缺發言權，因而產生的問題。

夏普的未來該如何是好？這個問題，起初由日本經濟產業省主導，交由革新機構買下的方案最為有力。此做法主要是念及把夏普這樣的大型企業拱手讓與外國太可惜。既然經濟產業省的存在，是為了振興日本企業，這個方案再理所當然不過了。

另一方面，夏普內部對鴻海也分裂為贊成派與反對派兩方。眾所周知，町田前會長是贊成派，片山前社長是反對派，而當時的高橋社長，姑且可算作反對派吧。反對派持續發布負面消息，說「郭台銘董事長是沒有誠信之人。」這個說法需回溯到二○一二年鴻海對夏普的投資案，當時鴻海以夏普股價急墜為由，沒有依約支付說好的資金。如此這般，透過夏普內部反鴻海派或經濟產業省放出的負面資訊，跟深植於日本網路空間的「反中右派」一拍即合，使「仇郭台銘」的訊息一口氣流入世間。

郭台銘的確是不按牌理出牌的人物，更堪稱超級獨裁的企業經營者。然而，他讓鴻海從一個小型的工廠，進化成世界最大規模的企業之一，幹練的經營手腕毋庸置疑，乃一代英傑。平心而論，說這樣一號人物是「中國的奸細」、是「沒有誠信之人」云云，只要稍稍想過就知道是無稽之談。

不過，問題關鍵在於日本沒有一個窗口，能把郭台銘或鴻海的正面資訊提供給媒體，不論是對這場收購案的想法，或鴻海將如何善用夏普，還是郭台銘是何許人物、經營觀點又是如何等等，都無法傳達出來。一般來說，日本報章雜誌的經濟線記者，都會去採訪經濟產業省或夏普，而從那裡得來的資訊，很多是鴻海的負面消息，這是無可奈何的。另一方面，來自鴻海的聲音與訊息卻極為有限。

特別在日本，記者會只是一種儀式，真正有新聞價值的資訊大多透過「記者懇談」流出。然而對於鴻海，不論是在臺灣還是在日本，日本媒體記者幾乎都沒有機會得知「鴻海其實這樣想」或「郭台銘董事長真正的想法是這樣」。

當然，語言隔閡也是一道高牆，日本記者很難清查臺灣過往的報導。不像蘋果擁有品牌知名度的鴻海，在日本人腦中的預備知識幾近於零，也因此無法避免愈發加深的誤會。那麼，要阻止誤會擴散該怎麼做？鴻海又做了什麼樣的努力呢？

我們必須考量到媒體和記者的本質。以媒體業的習性而言，記者必須盡可能從多元的新聞來源中收集資訊，付出種種心力以求接近真相，這點無庸置疑。可是，記者也是人，也有截稿日。記者不能靠想像杜撰內容，因此當記者只能用手頭上的資訊寫報導時，只好倚靠從夏普與經濟產業省得來的鴻海情報。這樣一來，內容無可避免地對鴻海不利。

對於這一點，鴻海需要提供不同的觀點，但日本媒體卻沒有與鴻海接觸的方法，也不可能獲得鴻海主動接洽。於是新聞報導，自然而然地演變成對鴻海不利的風向。

如今，鴻海收購夏普一事成真，接掌夏普的經營大權。這意味著日本的大型製造廠商首次納入外國企業麾下，夏普今後發展將持續吸引關注。我衷心期望，能創造一個管道讓鴻海以及夏普新經營陣容的想法，有機會盡可能以複合式的聲道提供給日本媒體和讀者知悉。

畢竟夏普是國際名牌製造大廠，不是鴻海過往慣行的「代工」一路，必須重視與社會的對話交流。雖然這對鴻海來說，幾乎是要求它改變固有的企業文化，也就是打破與媒體的往來壓縮到最小限度的傳統。

但當此之際，我還是建議鴻海「入境隨俗」。我相信，這是增加鴻海在日本的朋友，且讓日本不再討厭郭台銘的一條最明智的捷徑。

★本文經時報出版 授權，摘自《原來，這才是日本：做決定很迅速、生活成本不高、愛上臺灣環島……野島剛的34個文化深度探索》

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