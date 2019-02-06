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擦槍走火真實上演...伊朗將軍清槍途中「轟自己腦袋」身亡

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▲▼將軍不幸命喪自己槍下。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲將軍不幸命喪自己槍下。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

伊朗革命衛隊近日表示，一位曾經參與敘利亞和伊拉克戰爭、並多次與極端組織ISIS抗戰的老將軍曼蘇里（Ghodratollah Mansouri），在家中清潔配槍時不幸意外走火，導致子彈直接擊中頭部，當場死亡。不過也有人認為將軍征戰沙場多年，怎麼可能不清楚清槍流程？

綜合外媒報導，曼蘇里從2014年以來，就在伊朗馬什哈德（Mashhad）擔任警衛隊地面部隊的地區指揮官，該城為伊斯蘭教什葉派的聖城之一，可見軍方對他十分器重，不料如今卻傳出噩耗。

伊朗革命衛隊說，曼蘇里是沙場打滾多年的老兵，在上世紀80年代的兩伊戰爭中就歷經戰火考驗，伊斯蘭國崛起後，他也在敘利亞和伊拉克等地指揮作戰，英勇與IS聖戰士搏命，獲得「聖殿守護神」（defender of the shrine）的美名。

▼聯合國監督組織執行主任諾伊爾在推特上PO出曼蘇里照片哀悼。（圖／翻攝自Hillel Neuer推特）

▲▼聯合國監督組織（UN Watch）執行主任諾伊爾（Hillel Neuer）也在推特上發文哀悼。（圖／翻攝自Hillel Neuer推特）

不過這位受人敬重的將軍卻在家中遭到自己槍擊喪命，外界質疑，一位經驗豐富的老兵怎麼會死在清槍過程中，畢竟這項流程已經是做到滾瓜爛熟，很難再出差錯，懷疑是自縊或他殺。伊斯蘭革命衛隊的首席指揮官阿里賈法裡（Mohammad Ali Jafari）將軍得知消息後，也立刻發出哀悼聲明。

據悉，曾有媒體報導曼蘇里因病逝世，但是消息很快就被下架，不久後又有其他消息說，將軍已經過世在某間醫院，詳細細節不清楚。伊朗群眾對於社交媒體前後放出的消息起了寒顫，認為曼蘇里不可能沒察覺槍枝裡還有子彈，此事另有蹊蹺；但也有人認為，是因為老將軍沒有按照步驟，才會中了「老兵八字輕」的魔咒。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：伊朗,伊朗革命衛隊,兩伊戰爭,ISIS,Ghodratollah Mansouri,曼蘇里,清槍,defender of the shrine,軍武,國際軍武

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