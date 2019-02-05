人關在女監竟收到超速罰單！　法官「這原因」判她要繳錢

▲洪女被關在女子監獄，竟收到一張超速罰單。示意圖與本案無關。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／台中報導

彰化1名洪姓女子2015年7月間，在台中女監服刑，入獄後竟有人騎著她的機車超速，被拍下開罰1800元，但洪女認為她罰她沒道理，因此提起行政訴訟，但法院認為，洪女未在期限內告訴處罰機關，而且也不知誰騎乘她的機車，車主就必須為違規負責，判決洪女敗訴。

判決指出，發生在2016年1月5日中午，洪女的機車在彰化縣二水鄉被測速器拍下時速71公里，超速21公里，彰化縣警局逕行舉發車主洪女，陸續寄出舉發通知單及罰單1800元。

洪女說，她在2015年7月23日在台中女子監獄服刑，她把機車停在朋友家，也不知是誰騎她的機車違規，由於洪女未於期限內繳付罰鍰，監理所即移送行政執行署彰化分署辦理強制執行，並因囑託監所送達過程未合法，洪女提起撤銷訴訟，彰化監理站再重新送達舉發通知單和裁決書，至2018年1月才完成合法送達程序，洪女不服。

法院指出，依《交通管理處罰條例》規定，逕行舉發以車主為被通知人製單舉發，若車主不是駕駛的違規行為人，應該在舉發通知單載明的應到案日期前，檢附相關證據告知處罰機關應該歸責的人，逾期未依規定辦理，即視車主為違規行為處罰對象。

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