　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

人關在女監竟收到超速罰單！　法官「這原因」判她要繳錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲洪女被關在女子監獄，竟收到一張超速罰單，上為示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲洪女被關在女子監獄，竟收到一張超速罰單。示意圖與本案無關。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／台中報導

彰化1名洪姓女子2015年7月間，在台中女監服刑，入獄後竟有人騎著她的機車超速，被拍下開罰1800元，但洪女認為她罰她沒道理，因此提起行政訴訟，但法院認為，洪女未在期限內告訴處罰機關，而且也不知誰騎乘她的機車，車主就必須為違規負責，判決洪女敗訴。

判決指出，發生在2016年1月5日中午，洪女的機車在彰化縣二水鄉被測速器拍下時速71公里，超速21公里，彰化縣警局逕行舉發車主洪女，陸續寄出舉發通知單及罰單1800元。

洪女說，她在2015年7月23日在台中女子監獄服刑，她把機車停在朋友家，也不知是誰騎她的機車違規，由於洪女未於期限內繳付罰鍰，監理所即移送行政執行署彰化分署辦理強制執行，並因囑託監所送達過程未合法，洪女提起撤銷訴訟，彰化監理站再重新送達舉發通知單和裁決書，至2018年1月才完成合法送達程序，洪女不服。

法院指出，依《交通管理處罰條例》規定，逕行舉發以車主為被通知人製單舉發，若車主不是駕駛的違規行為人，應該在舉發通知單載明的應到案日期前，檢附相關證據告知處罰機關應該歸責的人，逾期未依規定辦理，即視車主為違規行為處罰對象。

【其他新聞】

9月大男嬰窒息身亡　家長網路揭托嬰中心照護不當

台中男連刮8張2000元虧爆！老闆推坑「下張秒中100萬」他開心回家卻哭了

ET快訊
活了27年！爸破天荒搶曬衣服　女兒驚見「圓形魔陣」秒笑歪
劉謙魔術一夜拆穿！疑助手調包影片曝光「全場都暗樁」

關鍵字：超速,罰單,台中監理站,女監

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「小雨衣」做古早味冰棒　網紅試做直呼：好吃！

85歲色翁賣房驚見G奶女房仲　竟襲胸還嗆：摸一下又不會怎樣！

百萬二獎得主淪劫匪！狂敲門「一定要買」　丟假鈔搶162張刮刮樂

奪24命北市最猛凶宅冒詭煙　警消衝地下室鬼門關前搶人揭真相

分屍7塊滅證畫面曝！陽光男伴屍10小時　買清潔劑「3+1」狂洗浴室

惡狼強拉18歲嫩妹到摩鐵性侵　脖子上狂「種草莓」還嫌：妳XX太臭

遠嫁日本與哥失聯40年！她除夕夜尋親　暖警溫馨協助團圓

雨天躲騎樓「全身捲縮」顫抖！　86歲迷路翁聽見要回家哭了

357年來首見「60支籤擲沒杯」！　南鯤鯓宣布今年沒國運籤

大年初一失火！「台南北區燒肉店」濃黑煙竄百米高　客人急逃

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

遠嫁日本與哥失聯40年！她除夕夜尋親　暖警溫馨協助團圓

雨天躲騎樓「全身捲縮」顫抖！　86歲迷路翁聽見要回家哭了

357年來首見「60支籤擲沒杯」！　南鯤鯓宣布今年沒國運籤

大年初一失火！「台南北區燒肉店」濃黑煙竄百米高　客人急逃

人關在女監竟收到超速罰單！　法官「這原因」判她要繳錢

大年初一排錢母！「15萬人塞爆」南投紫南宮　排隊人龍綿延7km

癌逝夫托夢「一定要買福袋」！母女果真抽中汽車　她激動落淚：老公送的

快訊／大年初一墜樓！　內湖男「摔落1樓遮雨棚」命危搶救

櫻花妹掛保證！萬華「月老神君」揚名海外 日本單身女必到訪

9月大男嬰窒息身亡　家長網路揭托嬰中心照護不當

砰！　F-18大黃蜂遭雷擊影片曝光　駕駛員嚇壞

遠嫁日本與哥失聯40年！她除夕夜尋親　暖警溫馨協助團圓

串燒店徵人！「待遇-100起」網仍報名　吸睛原因曝光：出賣員工

台南北門路燒烤店全面燃燒！　初判「風管起火」惹禍

初一台鐵狀況多！屏東莒光號延誤41分、永康=台南間西線斷電封鎖

小學老師變惡狼！性侵後把人亂丟叢林　4歲女童重傷「腸子需重整」

華聞快遞／春晚紅包：百度送出9億人民幣現金，互動208億次

南鯤鯓抽不出國運籤　翟神用機率算給你看：沒什麼好大驚小怪！

雨天躲騎樓「全身捲縮」顫抖！　86歲迷路翁聽見要回家哭了

332萬保時捷獎號開出！全聯福袋再創最快完銷紀錄　單店開賣4分就搶光

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

社會熱門新聞

首次60支籤擲沒杯　南鯤鯓宣布..

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉..

夫手機半夜狂響　老婆一看氣壞了

鋪好的柏油路又被潑漆　網氣炸：..

ATM存款失敗！螺絲工年終卡吐..

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」..

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚..

日籍董座偷吃美女下屬　綠帽夫心..

重解南鯤鯓國運籤！韓國瑜逆轉勝..

正妹裸貸還不出　金主拿4裸照嗆..

哥哥趕他出門　2個女兒都棄養

國道6秒追撞風火輪！9月孕妻哭..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男..

更多熱門

相關新聞

開車最常忽略6種違規　你中幾個

開車在外，違規吃罰單是難免，但除了超速、闖紅燈這種明確違規外，其實有很多「小細節」，是許多駕駛經常忽略的，或許以前沒被警察當場抓到，但在檢舉達人盛行的現在，往往都是收到罰單之後，才開始「怨天怨地」，以下就整理常被忽略的6種違規，以後開車可要多加留意

酒測0.15吃罰單　法官依「裁量怠惰」打臉警

癮君子當心　4月起候車亭抽菸受罰

被拍超速　統聯行車記錄器打贏雷達測速

陸籍祖孫5口帶肉乾　支付寶繳清20萬

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

前男友都包1萬！女：過完年就分

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

首次60支籤擲沒杯　南鯤鯓宣布今年沒國運籤

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面