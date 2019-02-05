　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／春晚紅包：百度送出9億人民幣現金，互動208億次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼百度紅包。（圖／百度百科）

▲百度春晚共送出9億人民幣的現金紅包。（圖／百度百科）

《北京》2019春晚紅包戰報：百度送出9億人民幣現金，互動208億次

百度消息指出，作為央視2019春晚獨家網路互動平台，百度在2019年春晚期間共發出1000萬個20.19元的紅包，100個88元紅包，10萬台小度AI音箱，1萬個2019元紅包以及若干手氣紅包；全球觀眾共同分享了9億元現金的紅包大獎，並參與百度APP紅包互動活動次數達208億次。（中新社）

《遼寧》追蹤評估　遼寧推出46項巡視整改措施

遼寧省巡視工作領導小組拿出了一套整改落實方案，圍繞中央巡視工作專項檢查報告指出的問題，細化分解出17項具體問題，提出46項整改措施；更進一步提出加強與改進巡視工作的10項具體措施，紮實做好巡視工作。（新華社）

《北京》四部門：重點群體創業就業　可享稅收優惠政策

為進一步支持和促進重點群體創業就業，大陸財政部、國家稅務總局、人力資源社會保障部和國務院扶貧辦近日聯合發布通知，從2019年1月1日至2021年12月31日，重點群體創業敬業可享受稅收優惠政策。（新華社）

《山東》助力鄉村振興　2019年山東將打造一批樣板村鎮縣

山東省農業農村廳指出，2019年是打造鄉村振興齊魯板樣的關鍵之年，聚焦鄉村產業、人才、文化、生態及組織等「五個振興」，加快補齊農業農村發展短版，打造一批樣板村，在2020年，要全面完成脫貧攻堅任務。（齊魯網）

▲▼貴州,貴陽市。（圖／CFP）

▲貴州今年要推動大數據電子信息等產業。（圖／CFP）

《貴州》貴州今年將推動大數據電子信息等產業產值破千億元人民幣

貴州省工業和信息化廳指出，按照全中國口徑總值產值初步概算，貴州規劃發展的十大千億級工業產業中，2018年有8個產業產值率先達到千億元；2019年，將推動大數據電子信息、健康醫藥產業產值突破千億元。（新華社）

《新疆》新疆棉花產量創新高　占全中國83.8%

新疆維吾爾自治區統計局指出，2018年新疆棉花產量再創新高，達511.1萬噸，比2017年增長11.9%，占全中國的83.8%，占比同比增加9.8個百分點。此外，2018年新疆棉花播種面積達3737萬畝，同比增長12.4%；新疆的棉花總產值、單量、種植面積、商品調撥量連續24年位居全中國第一。（新華社）

《遼寧》大連春節假日第一天　遊客達28.84萬人次

大連市文化和旅遊局指出，2019年春節假日第一天，全天來連遊客達28.84萬人次，同比增長10.50%；主要景區景點共接待遊客15.56萬人次，同比增長10.51%；門票收入342.68萬元（人民幣，下同），同比增長11.00%。（大連日報）

《北京》金融扶貧創新為深度貧困地區引「活水」

針對深度貧困地區產業扶貧涉農主體貸款難、市場風險大等痛點，近期資本市場創新金融扶貧方式，通過「銀行＋期貨＋保險」模式，發揮金融合力，提高涉農主體抗風險能力和利潤水準，為貧困地區注入源頭活水。（新華社）

▼近期資本市場創新扶貧方式，提高涉農主體抗風險能力。（圖／CFP）

▲▼農夫,農產品,農業。（圖／CFP）

ET快訊
初二留夫家「伺候大姑一家」　神隊友秒掏年終：我們要出國
癌逝夫托夢「一定要買福袋」！母女抽中汽車激動落淚：老公送的

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

受煙火鞭炮影響　陸116座城市空氣品質出現重度及以上汙染

持旅遊簽赴泰拍婚紗　新人、攝影師涉「非法打工」被捕

支付寶紅包活動大送5億元人民幣　只收到1.68、2.08　網：生氣

中英合拍電影版　《小豬佩奇過大年》周邊商品賣翻

「一帶一路」續擴張　今年貿易額將增1170億美元

華聞快遞／春晚紅包：百度送出9億人民幣現金，互動208億次

圓臉新娘P成尖下巴「0贅肉美魔女」　新郎嚇「這是誰？」

挪威政府安全報告點名華為　陸回應：無端攻擊、荒唐

影／東京鐵塔點亮「中國紅」　正妹著漢服參加：很自豪

要黨員幹部「清廉過節」　陸中紀委連日發漫畫、影片提醒

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

受煙火鞭炮影響　陸116座城市空氣品質出現重度及以上汙染

持旅遊簽赴泰拍婚紗　新人、攝影師涉「非法打工」被捕

支付寶紅包活動大送5億元人民幣　只收到1.68、2.08　網：生氣

中英合拍電影版　《小豬佩奇過大年》周邊商品賣翻

「一帶一路」續擴張　今年貿易額將增1170億美元

華聞快遞／春晚紅包：百度送出9億人民幣現金，互動208億次

圓臉新娘P成尖下巴「0贅肉美魔女」　新郎嚇「這是誰？」

挪威政府安全報告點名華為　陸回應：無端攻擊、荒唐

影／東京鐵塔點亮「中國紅」　正妹著漢服參加：很自豪

要黨員幹部「清廉過節」　陸中紀委連日發漫畫、影片提醒

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

女神卡卡大勝！TIFFANY最新高級珠寶還有8個月才發表　她已經戴了

測驗／新的一年想脫單　快來測測你的2019愛情運

還能再打NBA？　Kobe：可以但沒必要

初二全台高溫24度↑、金門馬祖易起霧　初六起北台灣轉涼

搭地鐵好緊張...阿金抬頭見主人　秒露療癒燦笑

受煙火鞭炮影響　陸116座城市空氣品質出現重度及以上汙染

獨家專訪／讓網友無法好好洗車的背影！本尊就是拍照尺度超大的她

西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

老闆幫切紋理！她回家一看...貴桑桑白鯧「整尾掰了」　網笑：一定是菜鳥

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

大陸熱門新聞

13歲目睹媽被打死　除夕殺光仇..

女友私生活亂長菜花　電競選手嚇..

3歲童寒風中穿父工作服等2hr..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

寶寶被收養…狗媽媽叮嚀：好好照..

女兒變醜　做完親子鑑定他很愧疚

催生二胎！婆婆「蓋3層樓房」送..

國中女被同學霸凌！爸：天塌了爸..

他吃12顆藥自殺失敗　衝藥店大..

影／安倍秀中文拍影片　向陸拜年

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

春節返鄉車貼「大齡剩女追尾必嫁..

清朝皇帝過年 原來要吃這一味

超10億人收看 港媒解密春晚

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／去年廣西降企業用電達205億

廣西自治區工業和信息化廳數據顯示，2018年全區工業用電同比增長20.8%，增速位居全中國前列，全區參與電力市場交易的企業也從2017年的446家增加到2018年的2622家，增長4.9倍；2018年區預計降低去業用電成本達45億元（約新台幣205億元），在全中國率先完成了一般工商業電價平均降10%目標。（廣西日報）

北京啟動新一輪家電節能補貼

2019年首月中國百城新房價格穩中微漲

華聞快遞／湖北三地市推惠台措施

江蘇推小微企業稅收減免政策　超過九成企業受益

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

前男友都包1萬！女：過完年就分

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

首次60支籤擲沒杯　南鯤鯓宣布今年沒國運籤

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面