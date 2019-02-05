華聞快遞／春晚紅包：百度送出9億人民幣現金，互動208億次

▲百度春晚共送出9億人民幣的現金紅包。（圖／百度百科）



《北京》2019春晚紅包戰報：百度送出9億人民幣現金，互動208億次

百度消息指出，作為央視2019春晚獨家網路互動平台，百度在2019年春晚期間共發出1000萬個20.19元的紅包，100個88元紅包，10萬台小度AI音箱，1萬個2019元紅包以及若干手氣紅包；全球觀眾共同分享了9億元現金的紅包大獎，並參與百度APP紅包互動活動次數達208億次。（中新社）

《遼寧》追蹤評估 遼寧推出46項巡視整改措施

遼寧省巡視工作領導小組拿出了一套整改落實方案，圍繞中央巡視工作專項檢查報告指出的問題，細化分解出17項具體問題，提出46項整改措施；更進一步提出加強與改進巡視工作的10項具體措施，紮實做好巡視工作。（新華社）

《北京》四部門：重點群體創業就業 可享稅收優惠政策

為進一步支持和促進重點群體創業就業，大陸財政部、國家稅務總局、人力資源社會保障部和國務院扶貧辦近日聯合發布通知，從2019年1月1日至2021年12月31日，重點群體創業敬業可享受稅收優惠政策。（新華社）

《山東》助力鄉村振興 2019年山東將打造一批樣板村鎮縣

山東省農業農村廳指出，2019年是打造鄉村振興齊魯板樣的關鍵之年，聚焦鄉村產業、人才、文化、生態及組織等「五個振興」，加快補齊農業農村發展短版，打造一批樣板村，在2020年，要全面完成脫貧攻堅任務。（齊魯網）

▲貴州今年要推動大數據電子信息等產業。（圖／CFP）



《貴州》貴州今年將推動大數據電子信息等產業產值破千億元人民幣

貴州省工業和信息化廳指出，按照全中國口徑總值產值初步概算，貴州規劃發展的十大千億級工業產業中，2018年有8個產業產值率先達到千億元；2019年，將推動大數據電子信息、健康醫藥產業產值突破千億元。（新華社）

《新疆》新疆棉花產量創新高 占全中國83.8%

新疆維吾爾自治區統計局指出，2018年新疆棉花產量再創新高，達511.1萬噸，比2017年增長11.9%，占全中國的83.8%，占比同比增加9.8個百分點。此外，2018年新疆棉花播種面積達3737萬畝，同比增長12.4%；新疆的棉花總產值、單量、種植面積、商品調撥量連續24年位居全中國第一。（新華社）

《遼寧》大連春節假日第一天 遊客達28.84萬人次

大連市文化和旅遊局指出，2019年春節假日第一天，全天來連遊客達28.84萬人次，同比增長10.50%；主要景區景點共接待遊客15.56萬人次，同比增長10.51%；門票收入342.68萬元（人民幣，下同），同比增長11.00%。（大連日報）

《北京》金融扶貧創新為深度貧困地區引「活水」

針對深度貧困地區產業扶貧涉農主體貸款難、市場風險大等痛點，近期資本市場創新金融扶貧方式，通過「銀行＋期貨＋保險」模式，發揮金融合力，提高涉農主體抗風險能力和利潤水準，為貧困地區注入源頭活水。（新華社）

▼近期資本市場創新扶貧方式，提高涉農主體抗風險能力。（圖／CFP）

