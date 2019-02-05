華聞快遞／2018年廣西降低企業用電成本達205億元

▲廣西去年企業用電成本預計降205億元。（圖／記者周宸亘攝）



《廣西》2018年廣西降低企業用電成本達205億元

廣西自治區工業和信息化廳數據顯示，2018年全區工業用電同比增長20.8%，增速位居全中國前列，全區參與電力市場交易的企業也從2017年的446家增加到2018年的2622家，增長4.9倍；2018年區預計降低去業用電成本達45億元（約新台幣205億元），在全中國率先完成了「一般工商業電價平均下降10%」的目標。（廣西日報）

《河北》河北省城鎮在崗職工 平均工資增長109.25倍

河北省統計局數據顯示，2017年全省就業人員4206.66萬人，比1978年增長99.4%；城鎮就業人員1294萬人，比1978年增長190.7%；2017年全省城鎮單位在崗職工平均工資為65,226元（人民幣，下同，約台幣29.7萬元），比1978年增長109.25倍。（河北日報）

《遼寧》遼寧去年發放貧困母親「兩癌」救助金8333萬元

遼寧省婦聯指出，2018年遼寧省對1829名農村「兩癌」患病貧困婦女進行救助，1829萬元（約新台幣8333萬元）救助金已全部發放到患病農村貧困母親手中。（遼寧日報）

《江西》春節安九高鐵加速建設

為確保預製箱順利梁澆築，給年後架樑工程創造條件，安（慶）九（江）高鐵江西段八里湖制梁場春節期間仍在加班施工，每天有20多名管理人員及上百位施工人員堅守在施工現場，針對春節期間，施工項目制定了《春節專項安全施工方案》、《春節專項施工應急預案》，確保箱樑成功預製。（人民日報）

▼安慶至九江高鐵江西段春節期間仍在值班。（圖／CFP）



《陝西》陝西著力提高政策精準性 確保民生政策落實到位

陝西省財政廳指出，2018年全省著力提高政策精準性，確保各項民生政策落實到位；援助教育事業發展，安排資金52.21億元緩解「入園難」、「入園貴」、「農村學校弱」等問題；另外也為提升就業，安排資金23.85億元實施就業補助資金，全省60多萬人享受到該政策扶持。（陝西日報）

《貴州》貴州省去年重大工程項目 完成投資逾4.3兆元

貴州省改革委指出，2018年全省新開工重大項目919個、建成554個，省重大工程項目完成投資9512億元（約新台幣4.3兆元），為近年最高；開工項目、建成項目和完成投資額均超年度預期的目標任務。（貴洲日報）

《福建》泉州在大陸率先推動企業簡易註銷改革再深化

泉州市31日推出《進一步推進企業簡易註銷登記改革實施意見》，持續優化企業簡易註銷流程，不僅公告時間壓縮至20天，適用範圍也近一步擴大，位加速市場「新陳代謝」、優化市場環境注入新的動力。（泉州晚報）

《湖南》湖南建築業向「萬億」產業挺進 長沙最為發達

湖南省統計局數據顯示，2018年全省完成建築業總值9581.44億元（約新台幣4.3兆元），同比增長13.8%；從2016年至2018年，湖南建築業總值連續突破7000億元、8000億元、9000億元大關，穩步向萬億（兆）產業挺進。（湖南日報）

▼湖南建築業朝「萬億」產業邁進。（圖／CFP）

