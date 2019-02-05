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電商世代前進義烏　00後台青林柏翰：有種往前衝的氛圍

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▲林柏翰畢業後前往義烏創業。（圖／記者魏有德攝）

▲林柏翰畢業後前往義烏創業。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／浙江義烏採訪報導

大陸惠台31條政策推出後，各地政府逐步頒布施行細則，台灣青年欲赴陸創業就業，選定一個適合自身條件發展的區域至關重要。義烏是大陸商品內外銷集散中心，從「雞毛換糖」的傳統商業模式一躍而成「全球電商」淘金聖地。00後的台灣青年林柏翰，剛畢業就拎包隻身前往義烏，從打工仔開始，朝夢想前進。

世新大學畢業的林柏翰，對於影像處理很有心得，到義烏找到的第一份工作便是在大型電商公司拍攝商品影片。他表示，義烏雖然看起來處處充滿機會，但不了解市場的運作，很容易鍛羽而歸，一開始先幫別人打工，藉機學習市場環境生態，才不至於走太多冤枉路。

林柏翰說，打工的這段日子，「印象最深刻的是工作氛圍」。他提到，大型電商公司24小時都在運作，都得有人值班，有時拍攝到很晚，發現辦公室內仍燈火通明，還有很多同事在辦公，很容易找到志同道合的人，「那是一種一群人往前衝的氛圍」。

▲義烏海峽兩岸青年創業基地共建點「興業雲谷」內有專業攝影基地，為電商產業鏈一環。（圖／記者魏有德攝）

▲義烏海峽兩岸青年創業基地共建點「興業雲谷」內有專業攝影基地，為電商產業鏈一環。（圖／記者魏有德攝）

為了達成2019年春節後創業的目標，林柏翰離開電商公司，進入浙江義烏海峽兩岸青年創業基地「興業雲谷」共建點，藉由自身影像的優勢，平時幫忙基地的行銷、宣傳，偶爾還兼差接案，儲備創業的「第一桶金」。他表示，對於創業已經有了初步概念，對於市場的觀察也有心得，未來將從台灣、澳洲等地開始他的「電商夢」。

義烏海峽兩岸青年創業基地日前正式授牌，集服務、孵化和橋樑作用於一身。基地共建點「興業雲谷」引進台灣青創產業，透過平台媒合本地企業，其中包括2020年北京冬奧指定贊助商浙江「美之源」化妝品公司。

▲美之源總裁樓利進。（圖／記者魏有德攝）

▲美之源總裁樓利進。（圖／記者魏有德攝）

美之源總裁樓利進提到，產品結合文創概念，可以達到強強結合的效果，台灣青年最不缺乏的就是源源不絕的創意，在基地可以提供好的舞台，讓台灣青創企業替美之源設計各種產品，從包裝到行銷，都有很大的發揮空間。據了解，「興業雲谷」也將於農曆年後與台灣人力資源公司合作，在北高成立分公司，擔起人才引進橋梁。
 

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關鍵字：義烏,電商,青創基地,興業雲谷,美之源,樓利進,特派現場

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