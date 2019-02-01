一個團隊多少人才叫有效率　亞馬遜買兩個披薩解決這件事

▲亞馬遜內部對於部門人力配置有一項特殊原則，就是用「兩個披薩」來決定一個團隊要有多少人最好。（圖／CFP）

圖、文／大是文化提供

亞馬遜有個基本思維，認為：「不應該思考增加部門交流的方法，而該思考如何減少。」象徵這種思維的規則，就是「兩個披薩原則」。

為了可以在最小範圍且迅速進行日常工作的溝通，有兩個要點：

．用最適當的人數建立團隊。

．團隊成員要與問題直接相關。

進入21世紀後，企業體越來越龐大，有許多組織面臨「遲遲無法下決定」或「即使下了決定、也無法馬上執行」等問題。

貝佐斯在解決問題與建立團隊上，擁有非常先進的見解，他很早就注意到這個問題。因此他在1990年代末期，就常說：「層級式組織無法對應所有變化。」只要有自律的實際執行團隊即可，不需要設置主管來管理這些團隊。尤其是開發新科技，龐大而笨重的組織是致命傷，貝佐斯很擔心這一點。然而隨著公司的急速成長，亞馬遜內逐漸出現層級式組織。

因此在2002年時，貝佐斯直屬的「S-Team」提出了一個想法，那就是運用「兩個披薩團隊」（Two Pizza Team）重新整編公司。

「兩個披薩」意指，當加班要訂披薩時，只要兩個披薩就可以餵飽所有團隊成員的人數。實際上大概就是5人至6人，最多不會到10人。

一個專案的參與人數若是超過10個人的話，必然會形成層級式組織，問題的當事人就會把決定權交給上司，如此便無法快速針對問題採取行動。貝佐斯認為最有效率、也最有機動力的團隊，就是可以用兩個披薩餵飽成員的團隊。

目前兩個披薩原則已經成為組建開發團隊的基本原則。其他如法務或財務等部門，因為較難適用，故不在此規範內，因此尚未普及到全公司。此外，由於開發部門集中在美國，因此兩個披薩原則也不存在於日本亞馬遜。即使如此，除了美國開發團隊，世界各地的亞馬遜人都強烈注意，不應建立會妨礙亞馬遜人自律行動的層級式組織。

有活動的時候，就是吃披薩

這裡稍微離題，提一件小趣事，就是披薩在亞馬遜公司裡，可說是不可或缺的食物。

不只是美國，就連在日本也一樣。新員工到職一週左右，照慣例會舉辦迎新午餐會，當事人和他的上司以及人資負責人等，會齊聚一堂共進午餐。以我服務的營運部門來說，在倉庫的午餐會大概都是叫披薩來吃。

同事們一邊大口吃著披薩、一邊直率的彼此交流，在這個過程中逐漸強化成一個團隊，這就是亞馬遜的風格。以前俗語常說「同吃一鍋飯」的夥伴，但我倒是認為「同吃一個披薩」的行為，更符合亞馬遜的企業DNA。

除了迎新會，這間公司只要有什麼活動，大概就是吃披薩。打趣的說，要蓋新倉庫時，「附近有沒有可以買披薩的地方」也會是重要的考量因素。

在以前還只有千葉縣市川市一個倉庫的時候，當時正在建第二個倉庫。在建設期間，我們租借了位於神奈川縣、川崎一間製鐵工廠的倉庫。那時川崎的好市多（Costco）才剛開張沒多久，每當工作告一段落，就會有同事開車去好市多買大披薩回來和大家分享，這段回憶真是令人懷念。

★本圖、文經大是文化授權，摘自《Amazon的人為什麼這麼厲害？》一書

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