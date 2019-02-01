九月換贊助約！　澳橄欖球隊挺華為「自豪球衣印標誌」

▲坎培拉突襲者隊球衣前方是大大的「華為」logo。（圖／翻攝 raiders.com.au）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸通信商華為深陷竊密疑雲，引起許多歐美國家對其5G設備存有疑慮，甚至引發抵制潮。不過，即使澳洲政府也表態拒用，但當地一支職業橄欖球隊卻公開力挺華為，表示「很自豪球員的運動服上印有華為標誌」。原來，該球隊自2012年以來持續接受華為贊助，雙方並在今年九月面臨換約。

據《華盛頓郵報》報導，華為自2012年以來就是澳洲橄欖球聯盟（Australian Football League）坎培拉奇襲隊（Canberra Raiders）的主要贊助商。球隊首席執行官Don Furner指出，球隊和贊助商（華為）之間的關係並沒有受到近期美方關於竊取商業機密等指控的影響。

▲球隊比賽服、練習服都可看見「華為」。（圖／翻攝 raiders.com.au）

Don Furner在電子郵件中提到，「我們很自豪能在他們的球衣前面貼上他們的標，我們之間的關係一直是積極的。」只不過，坎培拉奇襲隊表態的時間點有點敏感。華為在2012年開始贊助球隊，並在2016年8月達成3年續約協議，也就是說，贊助合約將於今年9月約滿到期。

而在突襲者隊的官網上，也可以看到球隊所有的贊助廠商。球團17個贊助商中，僅有華為獨自列出，因為它是球隊主要贊助商，球員的綠色球衣上，也都印上巨大的華為商標圖案。

澳洲聯邦政府八月宣布，在國家安全的考量下，禁止「違反澳洲法律」、「受到特定外國政府制外操控的企業」參與澳洲境內的5G網路開發計畫，被認為劍指中國大陸電信製造商「華為」（Huawei）與「中興」（ZTE）。

▲華為是坎培拉突襲者隊最大贊助商。（圖／翻攝 raiders.com.au）