老司機也路怒症爆發！　陸網友整理「國內開車五大怪象」

▲大陸路邊停車亂象，造成車道擁擠。（圖／翻攝百度）

記者曾俊豪／綜合報導

根據統計，中國大陸擁有駕照的人數已經超過3.5億人次，各地的交通狀況也隨著駕駛人增加而變差。有大陸網友整理「國內開車五大怪現象」，包含快車道不快、不愛繫安全帶、三車道變單車道等，讓看到文章的網友感嘆，真的很難治理。

大陸入口網站《新浪網》刊出這篇文章，列舉五大怪現象，首先是「快車道不快」，也就是高速公路上最左側的車道是快車道，也叫超車道，專門為了需要超車的車輛準備的。但有一部分司機經常性喜歡在快車道開慢車，而且以龜速佔著慢車道。導致真正想要超車的人無可奈何。

第二是「不喜歡系安全帶」，現實生活中有很多車主不把「上車繫安全帶」當作回事，然而，安全帶最大的受益人是駕駛本身，可以在緊急情況下保障安全。

▲「中國式過馬路」層出不窮。（圖／翻攝微博）

再來則是「弱勢群體變強勢群體」，這裡指的是開車時要禮讓行人，只不過，大陸很常出現被列為「弱勢群體」的行人表現的汽車還強勢。「中國式過馬路」便是最好的例子，即使遇到紅燈，但行人硬闖，為了避免發生意外、吃上官司，駕駛也只能避讓。

第四是「三車道變單車道」，很多地方原本是三車道，但駕駛為了貪圖方便，便佔據道路當停車位，而且此亂象「群起效尤」，造成交通擁堵大打結。

最後則是讓大陸駕駛避之唯恐不及的「碰瓷」，所謂的「碰瓷」在台灣就是「製造假車禍」，儘管現在很多駕駛會裝設行車紀錄器自保，但碰瓷的犯罪行為也與時俱進，甚至「兩人小組」配合，讓交警也無可奈何。

「國內開車的五大亂象」引起不少共鳴，有大陸網友坦言「很難治理」；也有人認為，這類行為「犯罪行為極低，執法不嚴，違法不究」；甚至有人總結這些怪現象，其實都是管理上的問題，像是在交管法保護下，路邊畫線停車，讓道路變成停車場，加上監管不力、執法不嚴才有這些怪現象。

▲陸網友整理「慢速車佔據高速公路快車道」為開車亂象之一。（圖／翻攝百度）