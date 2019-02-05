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四大主題新春一站玩樂購足 三創年節攻略公開

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者周之鼎／台北報導

為搶攻歲末年終商機，迎接寒假與春節出遊人潮，最有趣、有玩的科技動漫商場三創生活園區，特別彙整春節走春必敗攻略，分為「親子打卡熱點」、「話題新櫃登場」、「新春加碼優惠」與「美食總動員」四大主題，預期透過親子主題「迪士尼系列小汽車10周年特展」打卡熱點與新櫃網紅狗明星「連環泡有芒果」快閃店等話題，帶動人潮成長與銷售動能。



「親子打卡熱點」是一開幕即蔚為話題的「迪士尼系列小汽車10周年特展」展出期間自2/20(三)止，已吸引眾多親子客群報到，現場販售迪士尼系列小汽車與各式TOMICA車款銷售快速，看準銷售潛力，新春期間將於初一加碼限量珍藏款「016 藍寶基尼 Urus 初回版＋一般版」，TOMICA玩家把握機會入手要快。「話題新櫃登場」則是萌翻全台89萬網友的柯基狗明星「連環泡有芒果」首度進駐三創8F開設快閃店，快閃時間自即日起至2/28(四)，柯基三寶都換上討喜的新春服裝，現場有三寶翻白眼搞笑樣與耍萌樣的拍照合影區，以及整排的柯基三寶扭蛋機。

三創表示，「新春加碼優惠」全館皆有推出，1F VIVELAND快閃店有英雄防線遊戲體驗價NT$99元；3F三創自營專業攝影品牌攝癮集推出富士相機XE3、X-T20等機型新春促銷85折；年終犒賞家人或自己買家電就對了！4F喬山推出全新新品A283小漾沙發，原價NT$38,800，預購優惠價NT$33,800；4F高島生活美學椅原價NT$100,800，特價NT$82,000；4F SHARP夏普2019新品上架，電視、冰箱、空氣清淨機等享三創會員現場驚喜價；另為造福此期間來三創的媽媽與女生們，即日起至3/4(一)於3F Syntrend Space將有曼黛瑪璉/瑪登瑪朵完美女人新春特招，廣告新品9折後滿NT$3,000抵NT$300，新春成套內衣NT$390元起，邀請母女檔、姐妹團、閨蜜們一起揪團搶便宜。三創親春加碼優惠彙整高達30多組1至6F科技、動漫、影音類型等專櫃優惠，優惠資訊可前往三創官網了解。

「美食總動員」優惠推出4F哈亞極品咖啡繽紛款咖啡豆禮盒原價NT$1,950元，特價NT$1,680元，7F PIZZA TOP 新春抽好運，凡3人以上(含)用餐，可參加抽獎乙次，最高可享當日結帳金額7.5折優惠，推薦價 NT$399元/人; 9F港點大師有蘿蔔糕、小龍蝦等春節伴手禮最佳組合商品，特價NT$688元起；9F高麗園推出人蔘雞禮盒，特價NT$799起。

ET快訊
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快訊／連2槓繼續拚！2.1億大樂透＋百萬大紅包　中獎號碼通通
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關鍵字：三創,新年

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