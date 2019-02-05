彰化水根肉乾熱心公益　延續一甲子在地好味道

▲▼在地經營60年的彰化水根肉乾熱心公益。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

創世基金會1月底在全台各地舉辦「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30」活動，為弱勢家庭籌募辦桌經費，彰化「水根肉乾」歡慶60歲周年慶，不畏疫情堅持以香甜肉乾禮盒提供，愛心義賣，拋磚引玉做公益，響應企業社會責任，縣府社會處前往關懷肉品攤商，推廣彰化美味、健康的彰化在地豬肉。

▲在地經營60年的彰化水根肉乾熱心公益，邀請小朋友到場試吃。

社會處長王蘭心表示，縣府長期與許多社福機構合作，以公私協力方式，照顧獨老、游民、單親婦女等，並提供多元服務，在新春期間，縣府服務也不打烊，與相關基金會配合，將在彰化公園、員林公園、田中火車站等地發放熱食。謝謝這次民間發起，拋磚引玉，推廣在地肉品並分享給弱勢族群。

彰化水根肉乾第三代邱信翰表示，「水根肉乾」今年是60周年，代表一甲子的時間，一直都是堅持用手工製作，保證無添加香精，肉品的來源一定是用中央畜產會跟彰化肉品市場嚴格把關的安心肉品使用，謝謝這次中央跟地方政府在非洲豬瘟這次事件上做很完善的防疫措施，也謝謝創世基金會、人安基金會、華山社會福利慈善事業基金會在農曆年前結合縣府、地方與「水根肉乾」舉辦公益活動，讓鄉親和服務單位有一個美好的農曆年。

創世彰化分會張曉蓉院長表示，目前彰化分會提供80多個植物人家庭協助到宅服務，過年前與華山、人安策略聯盟辦理「寒士吃飽30尾牙」，邀請弱勢家庭吃頓熱騰騰的團圓飯，感受社會的溫暖，彰化場於1月27日在旭光西路封街辦理，席開75桌，感謝彰化水根肉乾為植物人服務與寒士尾牙盡份心力。