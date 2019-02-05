一年後的「冰花男孩」：冬天變暖了　搬進新家同學也有宿舍住

▲冰花男孩「王福滿」。（圖／翻攝自人民日報）



大陸中心／綜合報導

雲南省昭通市小學4年級的王福滿，在2018年1月時，因為一張「滿頭雪花」的照片在網路上爆紅，更被稱為「冰花男孩」，引起社會關注之餘得到社會各界不少捐助。一年過去了，王福滿頭上的冰花不見了，也搬進學校的宿舍，對他來說，今年冬天變暖了。

▲王福滿在2018年因為一張頭上結滿冰霜的照片而爆紅。（圖／翻攝自微博）



「冰花男孩」王福滿在2018年1月爆紅，家住昭通市魯甸縣新街鎮轉山包村的他，由於家裡地方偏僻，距離縣城約60公里，交通不便，平時會由父親載去距離4.5公里的轉山包小學上課，但當時的天氣無法騎摩托車，只能用走路的方式去學校上課。王福滿說，當天自己一個人走去學校，以為是晴天，所以只穿了2件衣服，到校經其他同學提醒，才知道自己的頭髮、眉毛沾染了冰霜。

王福滿對滿頭結霜的模樣只做了鬼臉，讓全班同學大笑，後來被老師拍下上傳網路後，網友稱他為「冰花男孩」，這張照片也瞬間在網路上爆紅，引起社會關注，各方的援助如雪花般紛飛而來。

王福滿在2018年1月19日跟和父親王剛奎以及10歲姐姐王福美第一次離開老家、第一次搭飛機、第一次到北京、第一次吃北京烤鴨。而讓他最驚訝的，是北京有暖氣，「在老家，我們晚上都要用木炭取暖，在北京不用燒柴，屋子裡還很暖和，只要穿一件衣服就可以了，我也是第一次知道有暖氣。」

▼王福滿得到各方援助，換上新的羽絨外套。（圖／翻攝自微博）



一度成為名人的王福滿，生命中很多的「第一次」都發生在2018年，對於上學艱辛的路途，王福滿只說，「上學冷，但不辛苦！心願是長大後要當警察，因為可以抓壞人。」一年過去了，王福滿並沒有被繁華衝昏頭腦，依然很認真的學習，依然想當警察抓壞人，也會時不時和同學們分享自己的北京之行，轉山包小學副校長付恒說他，「數學成績在班上排前三，五科綜合成績全班前五，目前擔任班裡的勞動委員，和同學們的關係也很好。」

▲王福滿一家三口搬了新家。（圖／翻攝自人民日報）



根據《人民日報》報導，王福滿一家在2018年6月搬進了新家。新家很寬敞，門口就是水泥路，沿著路走到學校只需10分鐘。王福滿的父親王剛奎笑著說表示，相比舊家的土牆和泥巴路，「現在風吹不著、雨淋不著，路也方便，以後的生活肯定會越來越好。」

「冰花男孩」受關注後，社會各界紛紛捐贈物資，幫助當地的貧困兒童，絕大部分是體育用品、服裝、取暖設備等。轉山包小學依靠這些物資加上政府的採購，建立了自己的實驗室、美術室和電腦室，如今小學的教室裡都裝有了暖器設備，學校白天不間斷提供熱水，讓孩子們在教室裡無須雙手通紅地寫作業了；學校同時建了新宿舍，路程較遠的學生可以留校住宿了。

▲▼雖然到了冬天學校還是結滿冰霜，但現在有了新宿舍，孩子們再也不用忍受寒冷長途跋涉的來上學了。（圖／翻攝自人民日報）

