投身環保忘掉老伴逝世！　84歲阿嬤組「姊妹團」回收塑膠袋

▲「梅塑四娘嬤」團隊成員照，由左至右為許杏梅、楊秀玉、李劉識、何陳素鑾。（圖／慈濟基金會提供，下同）

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慈濟基金會嘉義梅山環保教育站有個「梅塑四娘嬤」團隊，回收塑膠袋處理，年紀最大84歲，最小61歲，4人手腳敏捷，過去兩年半，清洗整理的可回收塑膠袋足足有7500公斤，成果驚人。

「梅塑四娘嬤」各司其職，84歲李劉識、69歲何陳素鑾負責清洗塑膠袋，80歲許杏梅與61歲楊秀玉專職剪塑膠袋。4人從最基本的回收資源物分類入門，經驗累積與各方面評估後，才調到獨立的塑膠袋回收分類區作業。

李劉識過去住梅山附近山區，老伴過世後，投入環保志工成為她的生活重心。每天清晨6點推著嬰兒車，步行兩個多小時到梅山環保站，沿路撿拾回收物。習慣獨居的她多年前拿梅山市區內的祖產建造房子，就近到環保站做環保。

許杏梅有24年年志工資歷，歷經4個環保站更迭。當年因為買東西而搭上慈濟列車，車上聽志工分享做環保對身體好，回家後開始實行，後來邀先生一起回花蓮，結果丈夫謝君弟比她早一步授證，夫妻倆攜手同心做環保。

▲4人以實際行動為環境與生態減塑盡心力。

住雲林古坑小村庄的何陳素鑾笑聲宏亮，感染力滿分。何陳素鑾步行當運動，走一個多小時到環保站，有一次在路上遇到「怪叔叔」，阿嬤心裡有陰影，才由志工開車接送。

年紀與志工資歷最年輕的楊秀玉，認同證嚴上人愛護地球的理念，把握時間做志工回饋社會。她說，剛到塑膠袋回收區時，可回收與不可回收的塑膠袋傻傻分不清，經過專業再教育後，現在一摸就知道是垃圾還是黃金。

梅山產梅子與麻竹筍，因此回收塑膠袋以裝有醃漬筍干為最大宗。許杏梅說，袋內往往殘存發酵的筍干水，酸度高容易傷害皮膚，她曾經不小心被酸水噴到眼睛，緊急送到診所清洗治療，現在不論剪或洗，4人全程戴手套和口罩。

慈濟志工蔡政衛表示，除氣候等不可抗拒因素外，四人總是今日事今日畢，別人午餐後就回家，她們很有默契吃完繼續作業到下午4點才收工，平均每2個月就能清理出500公斤回收塑膠袋，賣到塑膠工廠做再造塑膠粒，2年半來，「梅塑四娘嬤」整理的回收塑膠袋累計7噸半，愈做愈快活。

▲慈濟梅山環保站的環保志工。