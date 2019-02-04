一月小三通人次同比成長23%　金門：人流多但留宿消費者少

▲廈門五通碼頭。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

108年一月份小三通入出境旅客計158841人次，比去年同期129059人次，增加29782人次，成長23.08%。對此，金門縣政府指出，近年來大陸赴台旅遊持續衰退，金門是少數逆勢成長的例子，但人流雖多，卻多日當天往返，沒有達到住宿及消費的目的。

▼楊鎮浯搭船前往廈門。（圖／金門縣政府）

據移民署統計資料，一月份小三通台灣旅客計88767人次，較去年同期76717人次，增加12050人次，成長15.71%；大陸旅客計66903人次，較去年同期49539人次，增加17364人次，成長35.05%，外籍旅客計3171人次，較去年同期2803人次，增加368人次，成長13.13%。

大陸旅客中，入境計32349人次，較去年同期23405人次，增加8944人次，成長38.21%；其中又以落地簽方式入境計5971人次，與去年同期3405人次，增加2566人次，成長75.36%。

金門縣政府表示，自縣長楊鎮浯上任以來，兩岸交流互動為首要課題，並於108年1月份帶領縣府團隊出訪福建，與福建省政府、泉州市政府、廈門市政府進行交流拜會，討論各項觀光與民生議題，希望陸方能在旅遊辦證持續簡化，讓福建省內居民便利往返，讓旅遊說走就走，進一步促進「福建與金門共同旅遊生活圈」之打造。

金門縣政府指出，因地緣關係，縣府積極推動各項兩岸交流政策，以刺激人流為首要目的，然而金門作為一個旅遊目的地，自身吸引力還需進一步加強，金門縣政府觀光處除持續爭取大陸福建在政策上給予人流的鼓勵，讓福建省內各地的人流可以便利旅遊，也鼓勵赴金旅遊者至少住宿一晚，藉以刺激在地旅宿景氣。

金門縣政府強調，目前金廈旅遊是兩岸唯一延伸性的旅遊產品，也是近年來大陸赴台旅遊持續衰退，金門卻逆勢成長的主因；但小三通陸客人流多為當日往返，以採購日用品為主，沒有達到實際住宿與消費之目的，未來將因應旅遊型態轉變，著重「迎客」、「導客」與「留客」面向大力推展，「門迎四面客，分導淡旺客，情留回頭客，打造讓人流連忘返之舒適環境」。