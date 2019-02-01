車城保力山區封山搜索逃逸外勞　逮4人僅1人合法

▲海巡署等相關單位在車城鄉保力山區逮獲3名逃逸外勞。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區指揮部於1月31日接獲南部分署第六岸巡隊情資通報，在屏東縣車城鄉保力山區發現非法居留外勞，並於海巡、警政聯合查緝下成功緝獲4名疑似逃逸外勞，經查證後發現只有1名合法受僱，其他3人確定逃逸，已移送移民署高雄收容中心等待遣返。

海巡署接獲車城鄉保力山區出現疑似逃逸外勞，立即出動第八巡防區指揮部統合第六岸巡隊司法小隊、偵防分署屏東查緝隊及艦隊分署第十四海巡隊會同屏東縣政府警察局恆春分局等單位人員共20人，在屏東縣車城鄉保力山區實施聯合查緝。

在該山區產業道路緝獲4名疑似逃逸外勞（2男2女），另在現場擴大搜索，確認無發現其他可疑人員，經押解至移民署屏東專勤隊查驗身分後，其中1名女性確定為印尼合法勞工由雇主帶回，3名（2男1女）確定為印尼籍逃逸外勞將送往內政部移民署高雄收容中心等待遣返。

海巡署第八巡防區指揮部表示，為防範有心人士藉由春節期間從事非法活動，伺機牟取暴利及危害社會安定，針對轄區重點實施部署與加強巡查，嚇阻不法情事，如發現未經許可容留及聘雇外籍人士從事工作，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。