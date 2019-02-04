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1400萬灰狗巴士變80萬廢鐵　「亞洲車神」狂買8輛當寶

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▲▼ 越野教父陳和皇，收藏8輛退役國光號 。（圖／記者王亞志攝）

▲ 越野教父陳和皇一口氣買下8輛退役國光號灰狗巴士收藏，9050cc排氣量，一年稅金逼近16萬，1公升柴油「只能跑2公里  」。（圖／記者王亞志翻攝）

突發中心／台中報導

在沒有高鐵的時代，南來北往除了「貴鬆鬆」搭機外，乘客要兼顧荷包和舒適度，地面移動就靠自強號火車和國光客運灰狗巴士。如今老自強號仍在服役，曾提供沉穩舒適乘坐感受的37輛老國光號「灰狗巴士」，原本每輛造價破千萬的老灰狗，因年份老舊加上驚人耗油量，「1公升柴油只能跑2公里」不得不被淘汰，在2015年底全數退役，最後只能被台汽當成廢鐵賣「殘值只剩80幾萬」，卻仍有「車癡」一口氣買下8輛，希望保留公路的文史。

▲▼ 越野教父陳和皇，收藏8輛退役國光號 。（圖／記者王亞志攝）

▲ 當年台汽將國光號退役後，原本一輛1400多萬的灰狗巴士，變成80多萬廢鐵便宜賣，越野教父陳和皇一口氣買下8輛退役國光號收藏 。（圖／記者王亞志翻攝）

從第一條國道中山高開通至今已經41年，現今國光客運的前身台汽客運，旗下的國光號更是當時往返南北最重要的交通工具，當時造價1400萬的灰狗巴士，尊貴舒適度可以說是國道「勞斯萊斯」，也是最高級的公路座艙，隨著台汽客運民營化，以及營運成本考量，這批國光號逐漸退役，但卻有車迷購買下來，希望保留公路的文史。

▲▼ 越野教父陳和皇，收藏8輛退役國光號 。（圖／記者王亞志攝）

▲ 41年前中山高速公路剛開通，台汽國光號就已配備廁所，是南來北往最尊貴舒適的選擇。（圖／記者王亞志翻攝）

買下8輛灰狗巴士的是他，號稱亞洲車神、越野教父的陳和皇。好幾台大巴士停在台中家裡的停車場，看起來相當有氣勢，車身的藍色塗裝，加上顯眼的國光兩字，路過年輕人忍不住都會多看幾眼，很多7年級以前的民眾看到，都會懷念那一段國光號風光的歲月。

陳和皇說，這款美國進口的灰狗巴士，和現行大客車相比，安全性和穩定性優異許多，內裝也設計成為機艙空間，「1輛要價1400多萬不是開玩笑！」車輛不僅配備恆溫設備，也是當時唯一設有盥洗室的大客車，1970、1980年代，堪稱是國道客運最高級車種。

陳和皇表示，灰狗巴士開在路上和一般大客車不同，不僅加速性能優越，穩定性也很足夠，安全性更是令車迷津津樂道，曾有車迷戲稱，「灰狗巴士只撞輸火車而已」。其實陳和皇在國光號退役前就已向客運公司就一口氣買下3台，「1輛車殘值只剩80幾萬，我照單全收。」陳和皇當時準備買來改造成國際拉力賽的後勤補給車，不過由於對這款灰狗巴士相當喜愛，至今他已累計買下8台，當成自己的收藏。這8輛老灰狗，陳和皇只要有時間，「一輛一輛檢查」從電瓶開始，打開引擎室，檢查皮帶鬆緊度和機油，確認車況。

▲▼ 越野教父陳和皇，收藏8輛退役國光號 。（圖／記者王亞志攝）

▲ 台汽國光號9050cc排氣量，可壓榨出330匹馬力。（圖／記者王亞志翻攝）

當年這款國光號引進台灣，陳和皇說還有戰備考量。這款底特律引擎排氣量9050cc，最大可榨出330匹馬力，常用於許多大型重機具上，比如漁船和坦克上，但相對也非常耗油。「，以現今柴油費率來看，加滿油箱要1萬6千元！」逼近700公升的大油箱，1公升只能跑2公里，加上每年牌照燃料稅也快要16萬，買了8輛國光號，「只有1輛掛牌！」唯一掛台的一輛車，偶爾參加賽事活動才會開出去，最遠就從台中開到花蓮，來回噴了好幾萬，但是開國光號載家人朋友出遊，是難得的經驗！

配備防火材料內裝全空調整體式客車，兩側車窗每扇皆為可外推式逃生窗設計，冷氣出風口由窗緣底下向上吹出，座位為非字型11排可搭載42人，與美國同步使用自動排檔變速箱，1989年使用與1986年MC9同款V型六缸GM-6V-92TA二行程柴油引擎，1992年引擎型式為DDEC II 6V-92TA，最大馬330bhp/2100rpm ，後輪為兩軸式液壓避震器氣墊式懸吊系統，車身全12.2公尺，車寬2. 438公尺，車高3.385公尺 ，總重量17.182公噸。

由於營運成本和相當耗油，客運公司漸漸將這款灰狗巴士除役，現在靠著民間力量收藏，才讓這款在國道奔馳二十多年的老巴士，繼續承載更多人的回憶，也紀錄台灣公路發展史。
 

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關鍵字：灰狗巴士,國光號,亞洲車神,越野教父,陳和皇

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