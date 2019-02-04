星巴克「熱銷TOP 5天王」年節必喝！入門款竟還有內行人喝法

▲星巴克常常推出買一送一活動，引起排隊風潮。（圖／取自官網）

記者曾婉婷／綜合報導

連鎖咖啡店星巴克深受台灣民眾喜愛，近年來更成為潮流、時尚的代名詞，就算價格偏高，依舊超多人願意買單。對此，業者也統計出了旗下5款熱銷飲品，其中排名第二的焦糖瑪奇朵，還有內行人喝法。

根據星巴克統計指出，年節期間熱銷的5款飲品分別為，特選那堤、焦糖瑪奇朵、馥列白、芝麻抹茶那堤、洋梨洋甘菊花茶等。其中，排名第一的特選那堤為咖啡愛好者的必點，每5位來客中就有1位會點這款飲品。

而排名第二的焦糖瑪奇朵，則為星巴克深受歡迎的飲品，更是一般剛開始喝咖啡的消費者，必嘗的入門款之一。星巴克指出，焦糖瑪奇朵還有個內行人喝法，就是可以與門市夥伴告知加10元換特選豆。

另外，芝麻抹茶那堤更是很受歡迎的星巴克飲品，且為台灣限定開發。至於洋梨洋甘菊花茶為檔期限定飲品，適合年節期間大魚大肉後品嚐。

目前在全台有457門市的星巴克，除持續推出咖啡新飲品外，也積極拓展茶飲市場，並自2016年導入TEAVANA茶瓦納品牌，累積至今茶飲業績成長4成，目前則佔整體營收約1成多。而消費者購買茶飲和咖啡比例，也已從1：5，提升至1：4，等於每4個消費者中就有一人會點茶飲。其中，抹茶拿鐵為最熱銷品項，自開賣至今約十年已累積兩千萬杯銷量。

星巴克指出，根據數據顯示，亞太區內共11個市場茶的飲用比例大於咖啡，而台灣即為其中之一。因此，今年將會加強經營TEAVANA茶瓦納品牌，預計茶飲新品項還會多一倍，包含全球市場及台灣在地開發口味將超過6款新口味。期望吸引更多喜歡茶飲的消費者，或是成為消費者購買星巴克的第二杯選擇。