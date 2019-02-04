小孟老師塔羅牌／過年期間拜什麼神會帶來好運

▲塔羅牌。（示意圖／CFP）

文／小孟老師

每年的農曆新年年假裡，大家最愛到廟裡去拜拜，希望能沾點好運氣，讓自己的福氣多添一點！據說在大年初一到廟裡去祈福，最能夠得到神明的關照，因此家家戶戶那天會忙著祭拜神明和祖先，祈求在新的一年裡能夠諸事如意。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，過年期間拜什麼神會帶來好運？

A

B

C

D

E

▲塔羅牌圖作者：森村あこ タロットカード画：貴希（Alchemia Tarot）

A：觀世音菩薩（女祭司正位）

牌面上有一位女人，手裡拿著一個卷軸，坐在兩根柱子中央，她的頭上散發出耀眼的光芒。

這張牌表示你與大慈大悲的觀世音菩薩有緣，因此在農曆過年期間，你可以到供奉祂的寺廟祈求平安，對於想要求子的夫妻，可以請菩薩助你一臂之力，若是有身體不適的家人，也可以向菩薩祈求保佑。最重要的是在雞年，我們要像觀世音菩薩一樣慈悲，修好自己的品德與行為，不要造口業與人交惡，更要放下過往的是是非非，你的才會真正感到快樂。



B：三太子（愚者牌正位）

牌面上有一位男子，前方正好是懸崖邊，但他卻無懼的向前邁進，他走過的地方揚起了綠色的葉子。

這張牌表示你與三太子（太子爺）有緣，因此在農曆過年期間，你可以到供奉祂的寺廟祈求平安，對於想要求財的人，可以請祂保佑你財運興旺，並把錢財留在身上，而不是到處花錢、撒錢。最重要的是在雞年，我們要學習三太子削骨還父，割肉還母的精神，記得孝順父母要及時，不要等到父母去世了，後悔就來不及了。

C：玉皇大帝（皇帝牌正位）

牌面上有一位頭戴皇冠的男子，坐在富麗堂皇的金色椅子上，他的右手拿著一根權杖，後方則有一座高山。

這張牌表示你與玉皇大帝(俗稱天公)有緣，因此在農曆過年期間，你可以到供奉祂的寺廟去祈求平安，希望貴人出現拉你一把的人，可以請祂保佑你的貴人運旺，讓你的事業能更上一層樓。最重要的是在雞年，我們要學習玉皇大帝，對祂的子民照顧有佳，提醒我們要不斷的精進自己，讓自己也能成為幫助他人的貴人。

D：關聖帝君（戰車牌正位）

牌面上有一位駕著馬車的將軍，正要出征準備迎戰敵人，後方則是他要保衛的城堡。

這張牌表示你與關聖帝君（恩主公）有緣，因此在農曆過年期間，你可以到供奉祂的寺廟祈求平安，對於想要考試升學的人，可以請祂保佑你考運亨通，若是小孩子不好養、不聽話難管教，也可以請祂幫忙照顧。最重要的是在雞年，我們要學習關聖帝君凜然的正氣，才能看破相色的虛妄，提醒自己要走在光明的道路上。



E：媽祖（星星牌正位）

牌面上有一位跪在湖面上的女子，她雙手交疊放在胸前，抬頭仰望天上最亮的那顆北極星。

這張牌表示你與媽祖（天上聖母）有緣，因此在農曆過年期間，你可以到供奉祂的寺廟祈求平安，媽祖對於袪除災禍、協尋失物很是靈驗，對於要外出旅遊、遠離他鄉的人，也可以請祂保佑旅程平安順遂。最重要的是在雞年，我們要學習媽祖博施濟眾，普渡眾生的精神，多做善事、幫助他人，就能為你累積好的福報。

本文授權轉自小孟老師塔羅牌。未經授權，不得轉載！