小孟老師塔羅牌／新的一年哪方面運勢會增強

▲塔羅牌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／小孟老師

在這個世上生存，難免會有運氣差的時候，而當自己運氣變壞，生活和工作出現困難和阻力時，如何來自我調整呢？除了及時調整心態之外，最簡單的方法，就是把身體沐浴乾淨，再到廟裡燒香祈福，平時做善事累積福報，你的運氣就會慢慢變好。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，跨年之後哪方面運勢會增強？

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▲塔羅牌圖作者：ニチユー（鳥タロット）

A：破除阻礙（高塔牌正位）

牌面上有一個高大的鳥籠，天上的雷電打到了頂端，斗大的皇冠應聲擊落，小鳥被嚇到趕快飛離。

這張牌表示煥然一新，就像大自然利用暴風雨，來清除樹上的枯枝，讓新的枝葉有成長的空間，原先困擾你的事物，在跨年後將會一掃而空。例如一直談不下來的case，跨年後想到新的點子，終於順利把案子談成。正在準備考試的人，之前若有挫敗的陰影，跨完年後你會找回讀書的靈感，把不懂的題目一一擊破。

B：痛定思痛（聖杯八正位）

牌面上有一隻鳥，在地面留下一堆杯子，牠頭也不回的杵著拐杖，一步一步走向遠方。

這張牌表示改過向善，當你昨晚玩得高興多貪幾杯酒，早上起床時卻頭痛不適，影響到你平時的發揮，這樣可就樂極生悲了。若你能從經驗記取教訓，做好的選擇、正確的決定，就不會讓自己重蹈覆轍了。因此你在跨年後，會把不好的生活習慣，好好做個汰舊換新，迎接新的一年的到來。

C：恢復健康（錢幣五正位）

牌面上有二隻鳥，在雪地中緩緩的前進，天空中飄著白雪，牠們卻沒有遮蔽物。

這張牌表示找回健康，最近身體是否常感到疲勞，睡再多的覺都補不回來呢？而且常被小病折磨，要花較長的時間才能治好。正在冬眠的抵抗力，在跨年後將會復甦，而你也會開始注重養生，選擇對身體好的食物，少吃加工品或飲料，若能搭配運動持續努力，你會找回年輕時的身體，那樣的充滿活力與精神。

D：貴人相助（權杖五正位）

牌面上有五隻鳥，手上各拿著一根木棒，揮舞翅膀讓身體騰空，就像是在打架一樣。

這張牌表示找到目標，你目前站在十字路口，對於未來該何去何從，頭腦還在混沌不明中。這時最好先退後一步，等思緒清楚了再做決定，千萬不要像飛蛾撲火般，橫衝直撞跟著感覺走。跨年後將會有貴人出現，幫你釐清人生的方向，甚至可以運用資源協助你，找到適合你的工作或志向。

E：感情加溫（聖杯五正位）

牌面上有一隻鳥，牠看著倒在地上的杯子，裡面的飲料灑了出來，背後有二個立著的杯子。

這張牌表示你要笑口常開，因為笑可以恢復活力、可以改善氣氛，甚至可以改善憂鬱的心情。跨年後你的感情運會變好，目前單身的人，會遇到心儀的對象，要大方的與對方互動，不要害怕尷尬而被動，才有機會修成正果。有伴侶的人，對方會愈來愈愛你，想跟你創造美好回憶，像是出國旅遊等等，讓彼此感情更加。

本文授權轉自小孟老師塔羅牌。未經授權，不得轉載！